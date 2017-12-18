افشای اطلاعات ٢٣١نهاد عمومی غیردولتی

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران از راه اندازی سامانه معاملات بورس از شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: سامانه معاملات بورس به روز رسانی شده است و در کنار آن، سامانه جامع نظارت بازار سرمایه راه اندازی شده است.

وی گفت: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار از جمله اقداماتی بوده است که رخ داد و در کنار آن اختیار خرید و فروش در بازار سهام و سکه نیز اکنون در بازار وجود دارد؛ ضمن اینکه اصلاح ساز و کارهای عرضه های اولیه نیز صورت گرفته است تا به حرف و حدیث های عرضه های اولیه پایان داده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح توقف و بازگشایی نمادها از ده روز آینده خبر داد و گفت: در صندوق های با درآمد ثابت، تا ۹۰ درصد سپرده گذاری می کردند که باید به ۵۰ درصد برسند؛ در حالی که اکنون به ۷۰ درصد رسیده اند.

وی اظهار داشت: صدور یونیت های واحدهای صندوق ها در شعب بانکها ممنوع است و شعب حق صدور واحدهای صندوق ها را ندارند؛ ضمن اینکه برقراری حد اعتباری برای کارگزاران برای پوشش ریسک در اتاق پایاپای نیز صورت گرفته و اکنون تعادل در پذیرش شرکتها نیز برقرار است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: یکی از کارهایی که در کشور باید رخ دهد این است که مالیات، کارمزدها و کارمزد ارکان بازار کاهش یابد که اکنون این اتفاق رخ داده است؛ البته راه اندازی معاملات الگوریتمی نیز در دستور کار قرار گرفته تا بازار از نقدشوندگی بهتری برخوردار شود.

وی در خصوص کاهش محدودیتها در سبدگردانی ها نیز گفت: این موارد در دستورالعمل ها اصلاح شده و در کنار آن تجمیع مجوز کارگزاری ها از ٢٣ مجوز به ٨ مجوز است که اکنون اجرایی شده است ضمن اینکه افشای صورتهای مالی ٢٣١ نهاد عمومی غیردولتی صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس به دنبال آن است که شرکتهای بیشتری صورتهای مالی خود را افشا کنند.

محمدی از راه اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه خبر داد و گفت: قوانین با آخرین دستورالعمل ها منتشر شده است که سرمایه گذاران باید در این رابطه برای دریافت موارد قانونی به این سایت مراجعه کنند.

تحلیل تکنیکال برای خرید سهام کافی نیست

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق منفعت، اوراق اجاره و سایر ابزارهای مالی اسلامی در دست اجرا است گفت: باید در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز اقدامات بیشتری صورت گیرد این در حالی است که الزام به شفافیت از طریق افشای صورتهای مالی و اطلاعات واقعی در دستور کار است که این امر باعث می شود شفافیت نیز بیشتر می شود. باید اطلاعات صنعت نیز تحلیل شود پس صنایع باید از طریق رسانه ها تحلیل شود که این کار از طریق کانون نهادهای سرمایه گذاری کار پیش خواهد رفت.

وی افزود: الزام به اجرای IFRS نیز همچنان در دست پیگیری است و در عین حال با رسانه های متخلف نیز برای صیانت از حقوق رسانه هایی که سالم کار می کنند برخورد می شود؛ ضمن اینکه در مراجع قضایی پرونده افرادی را داریم که معاملاتی را از طریق غیرقانونی انجام می دهند و اطلاعات غلط می دهند.

محمدی از سرمایه گذاران درخواست کرد که در خرید خود به عوامل بنیادی یعنی سودآوری شرکت توجه کنند؛ البته تحلیل فنی و تکنیکی هم مورد پذیرش در بازارهای دنیا است که آنرا هم نفی نمی کنیم ولی باید ریسک های صنایع را هم در نظر گرفت.

معاون وزیر اقتصاد به سرمایه گذاران توصیه کرد تا در تحلیل های خود تحلیل جهانی، تحلیل داخلی، تحلیل صنایع و تحلیل بازار را مورد توجه قرار داده و به قراردادهای شرکتها نیز توجه کرده و ریسک صنعت را هم مورد توجه قرار دهند.

مردم سبد سهام بخرند/ریسک کمتری دارد

وی به سرمایه گذاران توصیه کرد تا به جای تک سهم، سبد سهام تشکیل دهند و تصریح کرد: در هیچ بازار مالی دنیا توصیه نمی شود که رشد تمام شرکتها صورت گیرد ولی وقتی سبد تشکیل می شود ریسک حتما کاهش می یابد. ضمن اینکه از سرمایه گذاران درخواست می شود از مشاوران امین و سالم و راست گفتار که غیر ذی نفع هم هستند استفاده کنند.

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: حجم معاملات در بازار سرمایه مناسب تر شده و رشد را تجربه کرده که متاثر از فرایند مناسبی است و وضعیت بازار هم نسبت به سال قبل بهتر شده است و امید می رود همه هموطنان با کار حرفه ای و تحلیل عمیق از فرصت های بازار سرمایه بهره مند شوند.

وی در خصوص رشد بازار سرمایه و شاخص در سال جاری گفت: عوامل داخلی و بین المللی در رشد شاخص اثرگذار بوده و مواردی از جمله اعطای تسهیلات، نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی فلزات بر روی شاخص اثرگذار بوده است.

وی در خصوص جزییات فرمول محاسبه شاخص بورس گفت: فرمول این محاسبه منطبق بر شاخص های بین المللی است و البته رشد شاخص ناشی از صنایع متنوعی بوده است؛ در دولت دوازدهم فلزات اساسی ٣٧٦٤ واحد، محصولات شیمیایی ٣٦٨٦ واحد، استخراج کانه های فلزی ١٧١٩ واحد و مخابرات ١٠٩٣ واحد بر روی شاخص اثر گذاشته است؛ ضمن اینکه رشدها در دنیاناشی از فرصتهای رشد آتی شرکتها است و در برخی مواقع خوش بینی در بازار ایجاد می شود.

محمدی ادامه داد: کاهش حجم سرمایه گذاری صندوق ها در بانکها باید تا ٥٠ درصد صورت گیرد؛ ما مصمم هستیم و تاکید داریم که نرخ های شورای پول و اعتبار باید عملیاتی شود. حداقل نصاب سهام در صندوق با درآمد ثابت باید ٥ درصد و حداکثر ١٥ درصد باشد.

وی ادامه داد: تاکنون میزان افشای اطلاعات در سال از بورس استانبول بالاتر است. البته به لحاظ حاکمیت شرکتی هنوز جای کار داریم.

بانکها صورتهای مالی را بدهند، نمادشان بازگشایی می‌شود

محمدی در خصوص نماد بانکها نیز گفت: از بسته ماندن نماد بانکها متاسفیم ولی اکنون صورتهای مالی بانکها و مجامع آنها اگر اطلاعات بدهند از نظر ما مشکلی برای بازگشایی نماد بانکها نیست ولی صورتهای مالی خود را هنوز به بورس نداده اند.

وی در خصوص موضوع ابطال معاملات برخی نماد در روز چهارشنبه نیز این گونه توضیح داد: بنا بر دستورالعمل، هیچ معامله ای در بورس و فرابورس تا ساعت ۲ قطعی نیست ، عدم تأیید معاملات با ابطال معاملات دو موضوع متفاوت است. هیچ معامله ای ابطال نشده؛ معاملات از ساعت ۲ قطعیت پیدا می کند.

دبیر شورای عالی بورس تأکید کرد: قانون بازار اوراق بهادار در قسمت پذیرش شرکت ها و بازار اولیه می گوید؛ پذیرش به منزله تأیید سودآوری و توصیه خرید و امثال اینها نیست.

وی در خصوص موضوع معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی دارایی که در بودجه ۹۷ مطرح شده است گفت: بحث کاهش حقوق دولتی، معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی و اخباری از این دست که در بودجه ۹۷ مطرح شده است، در بازار سرمایه تأثیر گذار بوده اما باید منتظر تصویب مجلس و قانون باشیم.