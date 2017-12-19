۴۰ درصد مرگ های سرطانی قابل پیشگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تحقیقات پزشکی برگوفر استرالیا هشت گروه افراد دارای فاکتورهای پرخطر قابل اصلاح را که جزء علل سرطان محسوب می شوند بررسی کردند. این عوامل پرخطر شامل سیگار کشیدن، رژیم غذایی، مصرف الکل، اضافه وزن یا چاقی، عدم تحرک فیزیکی، قرارگیری در معرض اشعه ماوراءبنفش، عفونت ها و عوامل هورمونی بودند.

محققان داده ها را بررسی کردند تا دریابند سالانه چه تعداد از مرگ و میرها ناشی از این عوامل قابل اصلاح هستند و بدین ترتیب می توانند قابل پیشگیری باشند.

آنها دریافتند فاکتورهای پرخطر قابل اصلاح مسئول ۴۱ درصد مرگ ها در بین مردان و ۳۴ درصد مرگ ناشی از سرطان در بین زنان است.

محققان دریافتند سرطان های عامل بیشترین مرگ و میر عبارتند از سرطان های ریه، روده، پوست، ملانوما، کبد و معده.