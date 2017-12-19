آموزش و فرهنگ سازی مهمترین مقوله در کاهش تصادفات است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آموزش و فرهنگ سازی مهمترین مقوله در کاهش تصادفات و تلفات انسانی است، گفت : با توجه به عوامل متعدد در عرصه ترافیک، انسان مهمترین عامل به عنوان علت تامه و حتی علت محدثه در مشکلات ترافیکی شناخته شده است.

وی اظهار داشت: نظر به اهمیت و جایگاه موثر آموزش های همگانی و جلب همراهی و مشارکت عمومی برای رسیدن به جامعه ای قانونمند، یکی از موثر ترین بسترهای موجود در جامعه است.

وی افزود: آشنا ساختن و نهادینه کردن مباحث ترافیکی اگر از دوران کودکی با شیوه های مناسب آغاز شود، با تغییر شگرف و اثر گذار بر رفتار اجتماعی همراه می شود.

رئیس پلیس راه استان ایلام یادآور شد: اگر روند انتقال فرهنگ ترافیک در جامعه با آموزش قوانین و مقررات رانندگی به فرزندان به شیوه کنونی ادامه یابد به یقین ما شاهد یک فرهنگ ( وراثتی) قوانین رانندگی بدون توجه به مشکلات و آسیب های آن خواهیم بود.

وی تصریح کرد: برای رهایی از فرهنگ خود ساخته برخی از رانندگان، لازم است نهادهای مختلف مانند صدا و سیما، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی در کنار آموزش و پرورش و دیگر نهادها ی دولتی، بحث آموزش درست رانندگی کردن را به افراد جامعه را به صورت تداومی در طول سال در دستور کار قرار دهند تا بتوان با فرهنگ سازی، خانواده ای شایسته برای تربیت فرزندان در زمینه مشکلات ترافیکی در جامعه بسازیم.