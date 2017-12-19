به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان افزود: تشکیل مجلس جوانان جزو مصوبات شورای عالی جوانان است. سال‌هاست بحث شکل‌گیری آن وجود دارد، اما ساختارش هنوز شکل نگرفته است. ما در حال حاضر چون موضوع مجمع ملی تشکل‌های مردم‌نهاد به ثمربخشی خوبی رسیده است، از این مجمع به عنوان یکی از مواردی که می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل مجلس جوانان باشد، یاد می‌کنیم. تشکل‌های مردم نهاد ما در کل کشور به صورت استانی انتخابات را برگزار کرده‌اند، مجامع استانی تشکیل شده است. تمام استان‌ها در حال حاضر یک مجمع استانی دارند، این مجمع یک دبیر مشخص دارد و خودشان یک هیات هشت نفره را از کل کشور انتخاب کرده‌اند که اساسنامه مجمع ملی را تدوین کنند.

وی ادامه داد: کارشناسان حقوقی از ابعاد حقوقی و جایگاه‌های نظارتی نظرات‌شان را ارایه کنند و دی ماه یک همایشی برگزار می‌شود همه مجامع کشوری دعوت می‌شوند و اساسنامه را بند به بند بررسی کنند و به یک جمع‌بندی می رسند و از این اساسنامه رونمایی می‌شود. این اتفاق به تنهایی یکی از موضوعاتی است که نشان می‌دهد جوانان پایگاه رسمی را در کشور دارند که می‌توانند به سمت تشکیل مجلس جوانان گام بردارند.

معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: بخشی از ساختار مجلس جوانان را همین تشکل‌های مردم نهاد شکل می‌دهند. سعی مان بر این است که کارگروه مشترکی از نهادهایی که در حوزه جوانان صاحب تشکیلات رسمی هستند تشکیل دهیم و به یک جمع‌بندی در مدل تشکیل مجلس جوانان برسیم. این کار زمان می‌برد، همسو کردن نهادها با هم کار ساده‌ای نیست، پیش‌بینی من این است که خوشبینانه باید یک سالی را وقت بگذاریم که شاکله را بین نهادها هماهنگ کنیم.