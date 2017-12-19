کارفرمایان ۳۳۰ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی گیلان بدهکار هستند

جمیل حق پرست در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به پوشش بیمه ای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گیلانی در سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: این میزان معادل ۴۷ درصد جمعیت گیلان است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت بیمه بیکاری به بیمه شدگان این سازمان که به علت تعطیلی برخی کارگاه های تولیدی موقتا بیکار شده اند در اولویت است، افزود: در حال حاضر هشت هزار بیمه شده بیکار در گیلان ماهانه حدود ۹۰ میلیارد ریال بیمه بیکاری دریافت می کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در ادامه گفت: تا پایان امسال پنج کارگزاری تامین اجتماعی در شهرستان های تالش، آستارا، لنگرود، صومعه سرا و رودسر راه اندازی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه میزان بدهی کارفرمایان به این سازمان بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: ۱۶۴ میلیارد تومان از این مبلغ تنها متعلق به ٤٠ شرکت بزرگ است.

حق پرست یادآورشد: علارغم وجود بدهی های معوق و مشکلات موجود در پرداخت حق بیمه های جاری، با هدف همکاری و کمک به واحدهای تولیدی صنعتی استان ارائه تعهدات ازسوی تامین اجتماعی گیلان به بسیاری از بیمه شدگان این شرکت ها درقالب خدماتی همچون مقرری بیمه بیکاری یا بازنشستگی و تمدید دفترچه های درمانی صورت پذیرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ادامه داد: درسال گذشته مجموع منابع ناشی ازحق بیمه در گیلان معادل هزار میلیارد و ۲۶۰میلیون تومان و تعهدات انجام شده دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون بوده که بیانگر پوشش صرفاً ۵۰ درصدی هزینه ها می باشد.

وی با اشاره به هزینه های هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تعهدات استان گیلان در بخش بیمه ای و بدون محاسبه هزینه های حوزه درمان طی هشت ماهه لغایت آبان ماه ، از رشد ١٤ درصدی این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و گفت : سالمندی، افزایش غیرمنطقی و نامتعارف شمار بازنشستگان، کاهش بیمه شدگان اجباری، پایین بودن ضریب پشتیبانی (نسبت بیمه شده به مستمری بگیر)، کاهش متوسط سن بازنشستگان به کمتر از ٤٤ سال وسایر موارد ازجمله مهم ترین عواملی بروز مشکلات ناشی ازکمبود منابع را برای تامین اجتماعی در اینده می شود.

گفتنی است درحال حاضر بیش از ١١٤ هزار مستمری بگیر وبیش از ٤٠٤ هزار بیمه شده اصلی به اتفاق افراد تبعی خود جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان را تشکیل می دهند.