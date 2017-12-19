مذهب عربستان سعودی خرافی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سهشنبه در دیدار جمعی از طلاب اهل تسنن سیستان و بلوچستان که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: وحدت و انسجام مردم یکی از برکات انقلاب اسلامی است، اما دشمنان همواره در صدد جدایی اهل تشیع از تسنن بودهاند اما نتوانستند زیرا علمای این دو فرقه وحدت خود را حفظ کردهاند.
وی بیان داشت: خداوند پیامبران را ارسال کرد تا برای مردم زندگی عزتمندی را به ارمغان بیاورند و برای این کار ابتدا مردم را با خود همراه میکردند و پس از آن به سراغ دشمنان میرفتند.
استاد سطوح عالی حوزه با بیان این که یکی از کارهای پیامبران برخورد با دشمنان بود، افزود: پیامبران الهی در نبرد با دشمنان، عالمان و فقها را نیز در رکاب خود داشتند. آنان با خلوص نیت به عرصه پا میگذاشتند و در این مسیر مال و جانشان را فدا میکردند و خداوند برای آنان اجر و ثواب بسیاری در دنیا و آخرت میدهد.
همواره باید مراقب فتنه و نقشه دشمن باشیم
وی با بیان اینکه فتنه همواره در جامعه وجود دارد و دشمن هیچگاه از فتنه انگیزی دست برنخواهد داشت، تصریح کرد: همواره باید مراقب فتنه و نقشههای دشمنان باشیم.
آیت الله نوری همدانی تأکید کرد: مسلمانان همواره باید بیدار و از نقشهها و دسیسههای دشمن آگاه باشند.
وی با اشاره به برخورد پیامبر اسلام(ص) با دشمنان، بیان کرد: پیامبر در جنگ موته در برابر دشمنان شکست خورد اما به گونهای رفتار کردند که فرهنگ اسلام به غرب صادر شود؛ در جنگ تبوک نیز در تاریخ میخوانیم که پیامبر اکرم(ص) به غرب نشان دادند که میتوان از نفوذ دشمن در خارج از مرزها جلوگیری کند و اجازه ندهد وارد مرز اسلام شود.
این مرجع تقلید شیعیان در پایان با تأکید بر اینکه باید مقابل دشمن ایستاد، ابراز کرد: ما شکی نداریم که صهیونیستها و آمریکا ظالم هستند و وظیفه داریم در برابرشان ایستادگی کنیم؛ عربستان سعودی نیز مذهب خرافی دارد و آن با مفاهیم و معانی اسلام تطابق ندارد.
وی ادامه داد: طبق آیات قرآن کریم و روایات نباید از مفاهیم اسلامی دست برداریم. باید به آن چیزی که عربستان به آن عمل نمیکند پابند باشیم.
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