ابراز نگرانی دولت اقلیم کردستان از اعتراضات سلیمانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سومریه نیوز»، دولت اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای نسبت به سوء استفاده از تظاهرات هایی که در سلیمانیه صورت گرفته ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه دولت اقلیم کردستان آمده که این اقلیم همواره از حق شهروندان برای تجمع حمایت کرده اما از اقداماتی که به دور از فرهنگ شهروندی است نگران است.

در همین راستا اربیل اعلام کرد خشونتی که در چند شهر اقلیم کردستان به ویژه در سلیمانیه ایجاد شده است، تعدادی از ساختمان های دولتی و مقرهای حزبی را هدف قرار داده است و به دارایی های شهروندان و املاک عمومی آسیب وارد شده است.

دولت اقلیم کردستان تأکید کرد که تجمع مسالمت آمیز و مطالبات مدنی رفتاری دموکراتیک و آزاد است که باید در چارچوب قانون صورت بگیرد.

این در حالی است که در تجمع اعتراضی مردم اقلیم کردستان عراق برای دومین روز متوالی در شهرهای مختلف استان سلیمانیه پلیس ضد شورش به سوی مردم گاز اشک آور شلیک کرده است.

بر اساس این خبر پلیس ضد شورش و نیروهای آسایش کُردی با استفاده از گاز اشک آور، تظاهرات را در فلکه السرای سلیمانیه متفرق کردند و معترضان هم مقر حزب دموکرات کردستان عراق را به آتش کشیدند.