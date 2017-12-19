اعضای جدید شورای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد آقاجانی در این حکم، حجت الاسلام علی محمد فرهادزاده مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتـر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دکتـر علی شهرامی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، دکتـر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری را به عضویت شورای دانشگاه منصوب کرد.

دکتـر مهدی کدخدازاده سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی، دکتـر فرزاد پیرویان سرپرست معاونت غذا و دارو، دکتـر سید هادی میر هاشمی سرپرست معاونت درمان، دکتـر شهنام عرشی معاون امور بهداشتی، دکتـر مهرداد فیضی سرپرست معاونت بین الملل از دیگر اعضای این شورا هستند.

دکتـر علی رمضانخانی رئیس دانشکده بهداشت، دکتـر علی طبیبی رئیس دانشکده پزشکی، دکتـر میرداود عمرانی رئیس دانشکده پیـراپزشکی، دکتـر محمد جعفر اقبال رئیس دانشکده دندانپزشکی، دکتـر هدایت حسینی رئیس دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دکتـر فروزان آتش زاده شوریده سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی، دکتـر حسین وحیدی رئیس دانشکده داروسازی از دیگر اعضای این شورا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین دکتـر فرشاد اخوتیان رئیس دانشکده توانبخشی، دکتـر کتایون جهانگیری رئیس دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دکتـر محمود مصدق رئیس دانشکده طب سنتی، دکتـر شهرام یزدانی رئیس دانشکده آموزش علوم پزشکی، دکتـر آرش خجسته رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دکتـر محمد محسن روستایی رئیس مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین را به عضویت این شورا منصوب کرد.

دکتـر علی اکبر ولایتی رئیس پژوهشکده سل وبیماریهای تنفسی، دکتـر محمدرضا زالی رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، دکتـر فریدون عزیزی رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دکتـر عبدالله کریمی رئیس پژوهشکده سلامت کودکان، دکتـر سید محمدرضا صفوی رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دکتـر محمدمهدی صدوقی عضو هیات علمی دانشگاه، دکتـر حبیب اله پیروی عضو هیات علمی، دکتـر نادر ممتاز منش عضو شورای آموزشی، دکتـر شاهین شادنیا مدیر امور تحصیلات تکمیلی به عنوان اعضای جدید شورای دانشگاه منصوب شده اند.

در این حکم آمده است: با استناد به ماده ۱۱ «آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»، مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۰ اسفند ۸۹ با عنایت به تجارب ارزشمند و گرانقدر جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان «عضو شورای دانشگاه» منصوب می شوید.»