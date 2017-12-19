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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۹

حمله به مقر حزب اتحادیه میهنی کردستان/۴ نفر کشته شدند

حمله به مقر حزب اتحادیه میهنی کردستان/۴ نفر کشته شدند

گزارش های رسانه ای حاکی است در پی حمله معترضان به مقر حزب اتحادیه میهنی کردستان ۴ نفر از نگهبانان ساختمان حزب کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، در پی حمله معترضان خشمگین به ساختمان دفتر حزب اتحادیه میهنی کردستان دست کم ۴ نفر کشته و ۷ تن دیگر زخمی شده اند.

بر اساس این خبر ۴ تن از نگهبانان ساختمان حزب اتحادیه میهنی کردستان در شهر کوی‌سنجق در اربیل در حمله معترضان خشمگین کشته شدند. یک منبع آگاه اعلام کرد که ۷ تن دیگر از نگهبانان ساختمان حزب اتحادیه میهنی کردستان زخمی شده اند.

این در حالی است که شبکه «ان آر تی»، هم اعلام کرده که ۴ نفر از نیروهای امنیتی و ۶ نفر از معترضان در استان سلیمانیه زخمی شده اند و اعتراضات در شهرهای مختلف استان های اربیل و سلیمانیه ادامه دارد.

پیشتر دولت اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای نسبت به سوء استفاده از اعتراض های خیابانی مردمی در سلیمانیه ابراز نگرانی کرده بود.

کد مطلب 4177081

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