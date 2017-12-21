دو برابر ایام عادی سوخت بین جایگاه ها توزیع شد

زیبا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جایگاه های سوخت پس از وقوع زلزله در تهران اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله جلسه ستاد مدیریت سوخت در شرکت ملی پخش تشکیل و تمام عوامل اجرایی توزیع سوخت به حالت آماده باش درآمده اند و عملیات منظم سوخت رسانی بصورت مستمر در حال انجام است.

وی گفت: با توجه به افزایش مراجعات مردم به جایگاههای سوخت، میزان توزیع سوخت میان جایگاهها از طریق اعزام نفت کش افزایش یافته است تا کمبودی درجایگاهها ایجاد نشود؛ بر این اساس ازلحظه وقوع زلزله تا ۶ صبح امروز بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین در جایگاههای سوخت تهران توزیع شده که این عدد بیش از دو برابر روزهای عادی است.

وی در پاسخ به این سوال که میزان توزیع بنزین میان خودروها چه میزان بوده است، گفت: امار مصرف هنوز جمع بندی نشده است.

به گفته اسماعیلی، در حال حاضر جایگاههای عرضه سوخت در استان تهران و البرز در حالت عادی هستند و برای تامین بنزین هیچ مشکلی وجود ندارد.