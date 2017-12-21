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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۱

تمامی شعب بانک‌های تهران و البرز امروز فعال است

تمامی شعب بانک‌های تهران و البرز امروز فعال است

تمامی شعب بانک ها و موسسات اعتباری در استان های تهران و البرز، امروز پنج شنبه ٣٠ آذرماه فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی وقوع حادثه زلزله شب گذشته، تمام شعب بانک ها و موسسات اعتباری در استان های تهران و البرز، امروز پنجشنبه ٣٠ آذرماه باز هستند و به مردم خدمت رسانی می کنند. همچنین لازم است بانک ها نسبت به تجهیز دستگاه های خودپرداز اقدام کنند.

علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز در این باره گفت: تمامی شعب بانک های استانهای تهران و البرز امروز پنج شنبه ٣٠ آذر با حداقل کادر باز هستند.               

محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز اظهار داشت: به منظور کاهش آلودگی هوا در استان های تهران، البرز و شهرستان اراک، شعب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی واقع در این شهرها امروز پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ با حداقل کادر فعالیت خواهند داشت.

کد مطلب 4178592
فرشته رفیعی

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