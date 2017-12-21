استقرار نظامیان آمریکایی در اربیل برخلاف خواست دولت عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «الشرق الاوسط»، یک منبع عراقی آگاه اعلام کرد که تعدادی از نیروهای زمینی آمریکایی بر خلاف خواست و میل دولت مرکزی عراق در اربیل مستقر شده است.

بر اساس این خبر نیروهای آمریکایی در چندین منطقه از جمله عین الاسد، الکیاره و اربیل مستقر شده اند، این منبع عراقی اعلام کرد که این نیروهای ویژه آمریکایی قرار بوده یک مأموریت را در عراق دنبال کنند و از چندصد نفر تجاوز نمی کنند.

وی افزود که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق با حضور این نظامی ها با هدف مقابله با داعش در مأموریت های ویژه موافقت کرده بود اما حالا گفته می شود که این افراد برای مأموریت مستشاری در اربیل حضور دارند.

الشرق الاوسط به نقل از «جاسم محمد جعفر» نماینده ائتلاف دولت قانون و از افراد نزدیک به حیدر العبادی، هم اعلام کرد که توافقی چهارجانبه میان ایران، آمریکا، ترکیه و روسیه شکل گرفته و قرار شده تا این کشورها نیروهای نظامی خود را از سوریه و عراق خارج کرده و تنها نیروهای مستشاری را در دو کشور باقی بگذارند.

جعفر تأکید کرد که این توافق عملا از چند روز گذشته اجرایی شده است و اما ممکن است با توجه به تحولات اخیر در اقلیم کردستان توافق هایی برای باقی ماندن شماری از نظامیان آمریکایی در اربیل ایجاد شده باشد.