اعطای تسهیلات کم بهره به کارآفرینان شهرستان تفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زارع رشکوئیه در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان تفت با بیان اینکه دولت فرصت های خوبی برای حمایت از جوانان و ایجاد و اشتغال بوجود آورده است اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا با ارائه آموزش های لازم و مشاوره شغلی و آموزشی، جوانا را در جهت بهره مندی از این فرصت ها یاری کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی واحد تبدیلی صنایع کوچک در شهرستان تفت با سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و اشتغالزایی پنج نفر از بانوان ادامه داد: هدف دولت از اختصاص تسهیلات کم بهره به بخشهای حمایتی در راستای ایجاد اشتغال، تحقق اشتغال پایدار است.

فرماندار شهرستان تفت، مردمی شدن اقتصاد و ارتقای سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور را راهکار رونق تولید و اشتغال دانست و افزود: با توجه به فراهم بودن زمینه های فعالیت تولیدی و اشتغالزایی، نیاز به توجه و حمایت در این زمینه است که از جمله پرداخت تسهیلات کم بهره می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و تولیدی مردم باشد.

وی با اشاره به استقبال از سرمایه گذاری های خرد و کوچک متناسب با ظرفیت شهرستان و روستاها عنوان کرد: کسانی که مایل به سرمایه گذاری هستند می توانند به بخشداری ها مراجعه کنند و یا با مراجعه به اداره کار شهرستان از حمایت هایی که برای مشاغل کوچک در نظر گرفته شده است بهره مند شوند.

زارع رشکوئیه با بیان اینکه راه اندازی کسب و کارها و کارگاه های کوچک که اشتغازایی برای تعداد اندکی نیز ایجاد می کند می تواند الگوی خوبی برای اجرا و تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تولید و اشتغال باشد.

وی بهره برداری موثر از مزیت های نسبی و رقابتی برای رسیدن به رشد فراگیر همراه با اشتغال را راهی برای ریشه کنی بیکاری برشمرد و تصریح کرد: ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود نیز مورد توجه خواهد بود.