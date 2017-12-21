  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

دو خبر از باشگاه پرسپولیس؛

جلسه گرشاسبی با برانکو برگزار شد/ تعطیلی تمرین روز جمعه

جلسه گرشاسبی با برانکو برگزار شد/ تعطیلی تمرین روز جمعه

سرپرست باشگاه پرسپولیس صبح امروز در محل تمرین این تیم حضور یافت و با برانکو ایوانکوویچ جلسه‌ای را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس صبح امروز به اتفاق پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه، در مجموعه ورزشی خیریه عمل حضور یافتند و پس از تمرین سرخپوشان، با برانکو و اعضای تیم دیدار و گفتگو کردند.

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، در جریان این دیدار، امور و برنامه‌های پیش روی تیم مورد بررسی و هماهنگی بیشتر قرار گرفت.

همچنین از سوی کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین روز جمعه قرمزپوشان تعطیل اعلام شد و بازیکنان در روز آدینه به استراحت خواهند پرداخت.

برانکو ایوانکوویچ پس از تمرین امروز پنجشنبه به بازیکنان اعلام کرد که فردا جمعه استراحت کنند و تمرینات تیم از ساعت ۱۱ روز شنبه در مجموعه خیریه عمل پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 4178854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها