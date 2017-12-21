جلسه گرشاسبی با برانکو برگزار شد/ تعطیلی تمرین روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس صبح امروز به اتفاق پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه، در مجموعه ورزشی خیریه عمل حضور یافتند و پس از تمرین سرخپوشان، با برانکو و اعضای تیم دیدار و گفتگو کردند.

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، در جریان این دیدار، امور و برنامه‌های پیش روی تیم مورد بررسی و هماهنگی بیشتر قرار گرفت.

همچنین از سوی کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین روز جمعه قرمزپوشان تعطیل اعلام شد و بازیکنان در روز آدینه به استراحت خواهند پرداخت.

برانکو ایوانکوویچ پس از تمرین امروز پنجشنبه به بازیکنان اعلام کرد که فردا جمعه استراحت کنند و تمرینات تیم از ساعت ۱۱ روز شنبه در مجموعه خیریه عمل پیگیری خواهد شد.