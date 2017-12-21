کیاست امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باید از ظرفیت تحقیقات علم روز دانشگاه استفاده شود و از نظرات جامعه دانشگاهی بهره برد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: در کشور کمبود منابع انسانی و دانش نداریم اما باید این دو در کنار هم، هم‌افزایی، داشته باشند.

وی با اشاره به بحران جدی آب در کشور گفت: نزولات آسمانی کمتر به‌صورت برف است و توزیع زمانی آن نیز مناسب نیست از سویی با کاهش حجم آب منابع سرشار در استان مواجه هستیم.

امیریان اضافه کرد: استان کرمانشاه درگذشته دو برابر بارش متوسط کشور، بارندگی داشت و امروز با کاهش حجم آب مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه، بهره‌وری در تمام ابعاد و توجه به اقتصاد آب را مورد تأکید قرارداد و گفت: سرانه آب تجدید پذیر اگر به ۱۷۰۰ مترمکعب در سال برسد مطلوب است.

وی با بیان اینکه باید به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنیم، افزود: در شهرستان‌های گیلانغرب و صحنه برنج کشت می‌شود که با توجه به کمبود منابع آبی، هیچ توجیهی ندارد