کیاست امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باید از ظرفیت تحقیقات علم روز دانشگاه استفاده شود و از نظرات جامعه دانشگاهی بهره برد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: در کشور کمبود منابع انسانی و دانش نداریم اما باید این دو در کنار هم، همافزایی، داشته باشند.
وی با اشاره به بحران جدی آب در کشور گفت: نزولات آسمانی کمتر بهصورت برف است و توزیع زمانی آن نیز مناسب نیست از سویی با کاهش حجم آب منابع سرشار در استان مواجه هستیم.
امیریان اضافه کرد: استان کرمانشاه درگذشته دو برابر بارش متوسط کشور، بارندگی داشت و امروز با کاهش حجم آب مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه، بهرهوری در تمام ابعاد و توجه به اقتصاد آب را مورد تأکید قرارداد و گفت: سرانه آب تجدید پذیر اگر به ۱۷۰۰ مترمکعب در سال برسد مطلوب است.
وی با بیان اینکه باید به سمت افزایش بهرهوری حرکت کنیم، افزود: در شهرستانهای گیلانغرب و صحنه برنج کشت میشود که با توجه به کمبود منابع آبی، هیچ توجیهی ندارد
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