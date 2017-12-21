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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۴۳

گابریل: موضع آلمان در خصوص قدس، همان موضع اتحادیه اروپا است

گابریل: موضع آلمان در خصوص قدس، همان موضع اتحادیه اروپا است

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد اختلافات طرف های فلسطینی و اسرائیلی بر سر بیت المقدس باید از طریق گفتگو حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان گفت موضع کشورش در خصوص بیت المقدس همان موضع اتحادیه اروپا و مبتنی بر حل اختلافات از طریق گفتگو است.

وی در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط راه حل مسئله بیت المقدس را گفتگوی دو طرف دانست و گفت: باید «ایجاد چارچوبی امنیتی و منطقه ای» محور این گفتگو باشد.

گابریل تاکید کرد: تشکیل دو دولت از طریق مذاکرات صلح، ضامن احترام به خواسته های دو طرف و تحقق امنیت پایدار است.

وزیر خارجه آلمان در خصوص یمن نیز گفت: هدف ما در یمن نیز بازگشت صلح و ثبات به این کشور و بازگشت دولت قانونی است.

به گفته گابریل راه حل پایدار در یمن تنها از طریق گفتگوهای فراگیر و زیر نظر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد دست یافتنی است.

وی افزود: عربستان نمی تواند مسلح شدن شبه نظامیانی مثل حوثی ها را با موشک های بالستیک بپذیرد. ما حمله موشکی حوثی ها را به ریاض شدیداً محکوم کرده ایم.

کد مطلب 4179230

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