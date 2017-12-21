گابریل: موضع آلمان در خصوص قدس، همان موضع اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان گفت موضع کشورش در خصوص بیت المقدس همان موضع اتحادیه اروپا و مبتنی بر حل اختلافات از طریق گفتگو است.

وی در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط راه حل مسئله بیت المقدس را گفتگوی دو طرف دانست و گفت: باید «ایجاد چارچوبی امنیتی و منطقه ای» محور این گفتگو باشد.

گابریل تاکید کرد: تشکیل دو دولت از طریق مذاکرات صلح، ضامن احترام به خواسته های دو طرف و تحقق امنیت پایدار است.

وزیر خارجه آلمان در خصوص یمن نیز گفت: هدف ما در یمن نیز بازگشت صلح و ثبات به این کشور و بازگشت دولت قانونی است.

به گفته گابریل راه حل پایدار در یمن تنها از طریق گفتگوهای فراگیر و زیر نظر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد دست یافتنی است.

وی افزود: عربستان نمی تواند مسلح شدن شبه نظامیانی مثل حوثی ها را با موشک های بالستیک بپذیرد. ما حمله موشکی حوثی ها را به ریاض شدیداً محکوم کرده ایم.