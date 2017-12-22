به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ که پنجشنبه شب مهمان برنامه «همین نزدیکی» در شبکه دو بود درباره حضورش در ایران در این سال ها گفت: من یک مشکلی دارم که دایم به من می گویند پیر شده ام و از من می پرسند چند سال دارم. به هر حال من 15 سال است که با ایران آشنا شدم اول سرمربی تیم ملی و بعد مربی پرسپولیس شدم.

وی ادامه داد: احساس خیلی خوبی دارم که در ایران هستم و آنچه که از این کشور دوست دارم فرهنگ و ارزش های آن است. علاقه دارم این فرهنگ را یاد بگیرم و ایرانی ها هم از نتیجه کارم هم در تیم ملی و هم در پرسپولیس راضی هستند.

ایوانکوویچ در ادامه توضیحاتش در مورد یکی از پرسش های مژده لواسانی مجری استقلالی برنامه گفت: اکنون هواداران پرسپولیس بیش از ۴۰ میلیون نفر هستند و ما در بهترین مسیر قرار داریم. طبیعی است که برای رقیب خود استقلال هم آرزوی موفقیت داریم و در عین حال همیشه دوست داریم از استقلال بهتر باشیم. البته شما این شانس را ندارید هوادار ما باشید هوادار استقلالید.(باخنده)

سرمربی پرسپولیس با اشاره به حضور شفر در استقلال نیز گفت: من شفر را بیش از ۲۰ سال است که می شناسم و او قطعا استقلال را به درجه خوبی می رساند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چقدر زبان فارسی یاد گرفته است، عنوان کرد: متاسفانه زبان فارسی را بلد نیستم و این اشتباه بزرگ من است، فرصت هم داشته ام اما یکی از مقصران اشتباه من مترجمانم هستند که کرواسی را بسیار خوب حرف می زنند و اجازه نمی‌دهند فارسی یاد بگیرم تا نانشان بریده نشود (می خندد) اما از شنبه شروع می کنم مثل همیشه که از هر شنبه می خواهم شروع کنم.

ایوانکوویچ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه فصل بعد در پرسپولیس می ماند یا خیر، گفت: بستگی به باشگاه دارد و من تا پایان فصل قرارداد دارم اما اگر بخواهم ناامیدتان کنم باید بگویم که فصل دیگر هم خواهم ماند چون اگر بمانم شانس استقلال کم خواهد بود.

سرمربی تیم پرسپولیس در بخش دیگر سخنانش درباره شب یلدا و نظرش درباره این شب توضیح داد: یلدا به عید پاک ما شباهت دارد از این حیث که خانواده ها دور هم جمع می شوند. این شب این فرصت را می دهد که جوانانتان با حافظ یکی از بهترین شعرای شما اشنا شوند.

وی اضافه کرد: ایران سنت های بسیار زیبایی دارد و به این سنت ها باید احترام گذاشت و یلدا تولد دوباره خورشید است چون از فردا روزها طولانی تر می شود. نوروز هم از این سنت هاست که باید مورد احترام قرار گیرد و همزمان با روز اول بهار اغاز می شود.

ایوانکوویچ درباره شناختش از حافظ هم گفت: طبیعی است که حافط را مثل ایرانیان نمی شناسم فقط می دانم در شیراز بوده است و یکی از آرزوهای من این است که حافط فال من را هم جواب دهد.