«پایان رویاها» به جشنواره فیلم داکا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، شهر داکا در کشور بنگلادش از ۲۲ تا ۳۰ دی‌ (۱۲ تا ۱۸ ژانویه) میزبان هنرمندان و سینماگران است که فیلم «پایان رویاها» چهارمین حضور جهانی خود را در بخش معنوی این جشنواره تجربه خواهد کرد. نمایش فیلم‌ها در این بخش به دنبال ایجاد درک متقابل فرهنگی و بردباری و گفتمان روان و سلیس در میان جوامع است.

این اثر حکایت دستیابی آرش - قهرمان داستان- به حقیقتی فراتر از رویاهایش است.

به گفته محمدعلی طالبی کارگردان فیلم، آرش کودکی هر یک از ماست که سعی داریم با دل بستن به چیزی، خطاهای گذشته خود را جبران کنیم اما درست در هنگامی که در چند قدمی خوشبختی هستیم رویاهایمان نقش بر آب می‌شود.

جشنواره فیلم داکا در سال ۱۹۹۲ با همکاری انجمن فیلم رنگین کمان و با شعار «فیلم برتر، تماشاچی برتر و جامعه برتر» آغاز به کار کرده و فیلم‌های منتخب در بخش‌های سینمای آسیا، مروری بر آثار سینمای جهان، سینمای کودک و نوجوان، فیلم‌های کوتاه و مستقل، زنان فیلمساز و فیلم‌های معنوی در آن به رقابت می‌پردازند.