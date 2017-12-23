به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب گفت: با بهرهبرداری از واحدهای بخار در نیروگاههای شیروان، پرند، سمنگان و تابان، ۹۶۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفه جویی شد؛ ضمن اینکه طی همین مدت، ۳۲۴ مگاوات از مجموع چهار واحد نیروگاه گازی دماوند واقع در منطقه عسلویه که جهت تامین نیاز شرکت پتروشیمی دماوند احداث شده، به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی تصریح کرد: ارتقای راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی از ۳۴ درصد به ۴۹.۵ درصد و صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان ۹۶۰ میلیون مترمکعب در سال، از دیگر اقدامات این شرکت در طول سال ۹۶ بوده است که منجربه صرفه جویی ارزی به میزان ۱۷۳ میلیون دلار و کاهش چهار میلیون تن گازهای گلخانهای در سال میشود.
طرزطلب، درباره برنامه ریزیهای صورت گرفته جهت تامین برق موردنیاز کشور در ایام پیک برق سال آینده، گفت: ۲۰ واحد به ظرفیت سه هزار و ۲۵۲ مگاوات در بخش دولتی و خصوصی از مهرماه سال جاری تا خرداد ۱۳۹۷ به شبکه برق کشور متصل خواهد شد.
وی تصریح کرد: سنکرون واحدهای مورد نظر تا پیک سال ۱۳۹۷، انجام تعمیرات نیروگاهی سالیانه و دستیابی به ضریب آمادگی ۹۹.۶ در نیروگاههای کشور نیازمند تامین نقدینگی مناسب است که متاسفانه هنوز محقق نشده است و در روند توسعه صنعت برق ایجاد خلل خواهد کرد.
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