محلول آب گریزکننده منسوجات تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی محصولات نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصولات تولید و عرضه‌شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصولات نانو شده و به‌ ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک می‌کند.

یکی از این محصولات که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده، محلول آب گریزکننده منسوجات است.

جذب آب در منسوجات همواره یکی از دلایل لک شدن، کثیفی و تسریع تخریب بافت آنها بوده است. محافظ پارچه که توسط محققان با فناوری نانو تولید شده، سطح پارچه را پوشش داده است به صورت لایه ای غیر قابل رویت مانع جذب آب و آلودگی های پایه آبی مانند لک و کثیفی بر پارچه می شود.

این پوشش حاوی نانوذراتی است که به الیاف پارچه متصل می شود و خاصیت آبگریزی را بر روی پارچه ایجاد می کند.

این محصول قابلیت کاربرد در انواع پارچه ها را دارد.

این محصول که به تولید انبوه رسیده دارای تاییدیه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.