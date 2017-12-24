  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳ دی ۱۳۹۶، ۹:۰۳

با فناوری نانو؛

محلول آب گریزکننده منسوجات تولید شد

محلول آب گریزکننده منسوجات تولید شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محلول آب گریز کننده منسوجات با فناوری نانو شدند و آن را وارد بازار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی محصولات نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصولات تولید و عرضه‌شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصولات نانو شده و به‌ ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک می‌کند.

یکی از این محصولات که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده، محلول آب گریزکننده منسوجات است.

جذب آب در منسوجات همواره یکی از دلایل لک شدن، کثیفی و تسریع تخریب بافت آنها بوده است. محافظ پارچه که توسط محققان با فناوری نانو تولید شده، سطح پارچه را پوشش داده است به صورت لایه ای غیر قابل رویت مانع جذب آب و آلودگی های پایه آبی مانند لک و کثیفی بر پارچه می شود. 

این پوشش حاوی نانوذراتی است که به الیاف پارچه متصل می شود و خاصیت آبگریزی را بر روی پارچه ایجاد می کند.

این محصول قابلیت کاربرد در انواع پارچه ها را دارد.

این محصول که به تولید انبوه رسیده دارای تاییدیه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.

کد مطلب 4180502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها