اعراب کرکوک خواستار برخورد قانونی با «ریبوار طالبانی» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سومریه نیوز»، شورای عربی استان کرکوک از نماینده مدعی العموم خواست اقدامات قانونی لازم در خصوص «ریبوار طالبانی» رئیس شورای استانی کرکوک و اعضایی که به برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در کرکوک و الحاق این استان به همه پرسی اقلیم رأی داده اند، اتخاذ شود.

این شورا همچنین از اعضای عرب و ترکمن شورای استانی کرکوک خواست در جلسات این شورا حضور پیدا نکنند و در ادامه بیانیه خود اعلام کرده که هنوز زخم های ما از جنایت های داعش علیه عرب های کرکوک و اقدامات گروه های تجزیه طلب التیام پیدا نکرده است و کرکوک همچنان تاوان سیاست های این جنایتکاران و احمق های سیاسی را پرداخت می کند.

شورای عربی در استان کرکوک اعلام کرد که اعضای کُرد به ریاست ریبوار طالبانی به حکم اکثریت خود در شورای استانی هرکاری دوست داشته اند انجام داده و دستور قانون و قانون اساسی کشور، نخست وزیر، پارلمان و دادگاه عالی فدرال عراق را زیر پا گذاشته اند و تصمیماتی در تضاد با آنها اتخاذ کرده بودند. اقدام به برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در کرکوک و الحاق این استان به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق از جمله این موارد است.

شورای عربی استان کرکوک اعلام کرد امروز بعد از اینکه ما و دیگر قومیت های استان کرکوک به صلح و امنیت رسیده ایم متوجه شده ایم که ریبوار طالبانی تلاش دارد تا جلسات شورای استانی را بار دیگر به ریاست خود برگزار کند که این مسأله مورد قبول شورای عربی استان کرکوک نخواهد بود و از دیگر گروه ها هم می خواهیم که این نشست ها را تحریم کنند.

پیشتر «جاسم محمد جعفر» نماینده پارلمان عراق هم خواستار بازداشت ریبوار طالبانی شده و تأکید کرده بود شورای استانی کرکوک به خاطر اینکه این استان را وارد یک فتنه بزرگ کرده باید منحل شود.