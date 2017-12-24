به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان امروز یکشنبه در دیدار با آیت الله علما خطاب به وی گفت: من مشتاق زیارت شما بودم و آموزه های شما بزرگواران برای ما قابل افتخار است.

وی ضمن تسلیت به خانواده های زلزله زده در استان کرمانشاه افزود: امیدوارم دیگر این غم های عظیم برای مردم کرمانشاه پیش نیاید.

معاون وزیر ورزش و جوانان بار دیگر خطاب به آیت الله علما گفت: امیدوارم شما با کمکی که همیشه داشتید، باز هم کمک کنید که شادی به عمق خانه های این مردم برگردد.

وی با اشاره به دغدغه های مجموعه ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: دغدغه های حوزه ورزش در چند جناح و زاویه مطرح است و ما هم سعی می کنیم که گوشه ای از دغدغه های آنها را برطرف کنیم.

محمدیان خاطرنشان کرد: اینها دغدغه های زیادی به ویژه در حوزه ورزش بانوان دارند که دغدغه ما هم هست.

وی گفت: ما سعی می کنیم در طرح های ملی که برای زنان و دختران داریم، سهم کرمانشاه را قوی تر و غنی تر ببینیم.

این مسئول گفت: مسئولان ورزش و جوانان استان کرمانشاه به خوبی توانستند ظرفیت های ورزشی بانوان را شناسایی کنند و دختران محجبه کرمانشاهی نیز توانسته اند افتخارات زیادی را در عرصه های ملی و بین المللی کسب کنند.

محمدیان با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر تکریم بانوان ورزشکار محجبه گفت: مدیران باید این روی سکو رفتن بانوان با حجاب را تکریم کرده و آن را استمرار ببخشند.