به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشارات «مجتمع الثقافی المصری» به صورت رسمی حق انتشار ۹ عنوان «رمان نوجوان امروز» و یک کتاب دیگر کانون را برای ترجمه به زبان عربی و چاپ آن خریداری کرده است.

بر اساس این گزارش، به دنبال مذاکره‌های صورت گرفته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با مدیر این انتشارات تفاهم‌نامه‌ای امضا شد تا حق انتشار کتاب‌های «نردبانی رو به آسمان» نوشته‌ی یوسف قوجق، «شاهزاده خانومی در مترو» اثر محدثه گودرزنیا، «هنگام لاک‌پشت‌ها» از عباس عبدی، «وقتی گنجشکی جیک‌جیک یاد می‌گیرد» رمان محمدرضا یوسفی، «کتاب کوچک داستان‌نویسی» اثر فریدون عموزاده‌خلیلی، «پیش از بستن چمدان» نوشته‌ی مینو کریم‌زاده، «عشق و رنج و بلوط» از رضا موزونی، «حتی یک دقیقه کافی است» رمان آتوسا صالحی، «غریبه و دریا» از جمال‌الدین اکرمی و «زیبا صدایم کن» اثر فرهاد حسن‌زاده در اختیار این انتشارات قرار بگیرد.

امور بین‌الملل کانون پرورش فکری هم‌اینک از امضای قرارداد پایانی واگذاری حق انتشار این آثار خبر داده است.

گفتنی است که این انتشارات پیش‌تر نیز حق نشر مجموعه «دوره عمومی فارسی، سطح مقدماتی و کتاب زبان‌آموز» مهدی ضرغامیان از تولیدات کانون زبان ایران را خریداری و این اثر را منتشر کرد.

«مجتمع الثقافی المصری» که یک موسسه‌ی فرهنگی در مصر است، با توجه به تعداد رو به افزایش علاقه‌مندان به یادگیری زبان فارسی در این کشور مرکزی را در انتشارات خود راه‌اندازی کرده‌اند که در آن به آموزش و ترجمه کتاب به زبان فارسی و عربی می‌پردازد. به گفته‌ی مدیر این موسسه آشنایی مردم منطقه و کشور مصر با فرهنگ غنی و زبان فارسی از اهداف مهم این پروژه است.