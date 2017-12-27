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۶ دی ۱۳۹۶، ۶:۰۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران:

مدارس شهرستان های غرب استان تهران تعطیل شدند

مدارس شهرستان های غرب استان تهران تعطیل شدند

تهران- مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران گفت: مدارس اسلامشهر، چهاردانگه، بهارستان و رباط کریم، ملارد، شهریار و قدس تعطیل شد.

حسین الماسی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جلسه تشکیل شده و پیشنهاد مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و موافقت استاندار تهران، مدارس اسلامشهر، چهاردانگه، بهارستان و رباط کریم تعطیل شدند.

وی اضافه کرد: این تعطیلی شامل دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند، نمی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران اضافه کرد: دانشگاه ها نیز تعطیل نیستند و این تعطیلی تنها شامل مدارس است.

پیش از این اعلام شده بود، که تمام مقاطع تحصیلی ملارد، شهریار و قدس نیز به جز دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند، تعطیل است.

کد مطلب 4183979

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