مدارس شهرستان های غرب استان تهران تعطیل شدند

حسین الماسی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جلسه تشکیل شده و پیشنهاد مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و موافقت استاندار تهران، مدارس اسلامشهر، چهاردانگه، بهارستان و رباط کریم تعطیل شدند.

وی اضافه کرد: این تعطیلی شامل دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند، نمی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران اضافه کرد: دانشگاه ها نیز تعطیل نیستند و این تعطیلی تنها شامل مدارس است.

پیش از این اعلام شده بود، که تمام مقاطع تحصیلی ملارد، شهریار و قدس نیز به جز دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند، تعطیل است.