دلیل جابه جایی کارمند فوتبالی در وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش به طور رسمی اعلام کرد که مهدی مستجاب الدعوه به جای حمیرا اسدی عهده دار مسئولیت امور مجامع فدراسیون ها شده است. البته این خبر درحالی روز گذشته اعلام شد که از هفته گذشته مستجاب الدعوه عهده دار این مسئولیت شده بود و حتی در مجمع انتخاباتی فدراسیون های کشتی، نجات غریق، تکواندو و بوکس نیز شرکت داشت. مستجاب الدعوه رئیس کارگروه امور باشگاه ها و کمیته انضباطی وزارت ورزش است.

حمیرا اسدی که طی چهار سال گذشته عهده دار مسئولیت امور مجامع فدراسیون ها بود، در حالی از این مسئولیت کنار رفته است که از سوم مهرماه سرپرستی فدراسیون چوگان را هم بر عهده داشت و قبل از آن هم به عنوان مسئول روابط بین الملل فدراسیون فوتبال معرفی شده بود.

«آیا کنار رفتن حمیرا اسدی از مسئولیت امور مجامع فدراسیون ها به خاطر بر عهده داشتن همزمان مسئولیت های فدارسیون فوتبال و چوگان بوده است؟»

سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد توضیح داد و گفت: این یک تصمیم مدیریتی بود. خیلی بحث جابه جایی نیروها مطرح نیست. در واقع بیشتر چرخش مسئولیت است. مانند اینکه من به دفتر امور مشترک فدراسیون ها آمدم و فردی که پیش از این در این بخش بود، به جای دیگر رفت.

وی در پاسخ به این پرسش که «حضور همزمان در فدراسیون فوتبال و چوگان در این جابه جایی یا به قول شما چرخش مسئولیت بی تاثیر نبوده است؟»، تاکید کرد: اینها هم می تواند دخیل باشد. البته این گونه مسائل کلیات موضوع نیست. همان طور که گفتم بیشتر هدف چرخش مسئولیت میان نیروهاست تاجابه جایی آنها.

اسبقیان در عین حال یادآور شد: مسئولیت امور مجامع فدراسیون ها یک وظیفه است و پست سازمان به حساب نمی آید.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها که معرفی مهدی مستجاب الدعوه به عنوان مسئول امور مشترک فدراسیون ها با پیشنهاد وی و تائید داورزنی انجام شد، گفت: حمیرا اسدی از نیروهای خوب ورزش است. جابه جایی وی مورد خیلی خاصی نیست. قطعا از وی در جای دیگری استفاده خواهد شد.