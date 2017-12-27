برگزاری اختتامیه جشنواره نماز ستون دین وسوگواره عکس محرم در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس تصمیم شورای فرهنگی اداره کل کانون استان آیین اختتامیه طرح توسعه و ترویج فرهنگ نماز «نماز ستون دین» و «سوگواره عکس محرم» در دهه اول اسفند ماه در مجتمع کانون تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: جشنواره «نماز ستون دین» با هدف پرورش حس دینی در کودکان و نوجوانان، تقویت‌بخشی دینی به منظور نهادینه شدن مکارم اخلاقی و رسیدن به عدل عملی تربیت اسلامی، توسعه و ترویج فرهنگ نماز و تبیین اهمیت، ارزش و ضرورت آن، خودسازی و تهذیب نفس، ایجاد فضای روحانی و معنوی، تقویت حس همکاری در بین اعضا و مربیان، ایجاد ارتباط نزدیک با خدا به عنوان بهترین وسیله خویشتنداری و کنترل غرایز و ... در بین مخاطبان کودک و نوجوان به اجرا گذاشته شده است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی ادامه داد: این جشنواره در سه محور فرهنگی هنری و ادبی اجرا شده که شیوه‌نامه آن در اردیبهشت ماه به مراکز فرهنگی هنری کانون ابلاغ شده‌بود و در محور فرهنگی فعالیت‌ سرودخوانی، در بخش ادبی اجرای طرح ادبی نماز و در بخش هنری در موضوعات نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، کاردستی و پویا نمایی به اجرا در آمده است.

وی اضافه کرد: فراخوان سوگواره عکس محرم همزمان با آغاز ماه محرم و در راستای تببین اهداف و فلسفه قیام عاشورا برای کودکان و نوجوانان منتشر شد. معرفی آیین‌های سنتی محرم در شهر تبریز به ویژه در مکان‌های تاریخی این شهر، از جمله ویژگی‌های این دوره از سوگواره بود که در راستای مشارکت کانون در محور فرهنگی و هنری رویداد تبریز ۲۰۱۸ برگزار شد.

یوسف زاده تصریح کرد: عکس‌های ارسالی به سوگوار در موضوعات محرم و مسجد، محرم و مراسم عزاداری، محرم و نذورات، محرم و خانواده و مدرسه بود که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در دو گروه کودک و نوجوان داوری خواهد شد و همزمان با مراسم اختتامییه نمایشگاه آثار ارسالی نیز برای بازدید علاقه‌مندان دایر می شود.