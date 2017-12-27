به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی رزاقی، عکاس خبرگزاری مهر که پیشتر نمایشگاههای متعددی از وی به نمایش درآمده است، در جریان سفر به مناطق محروم اردبیل با نگاهی نو موفق به ثبت آثاری شد که ایده و هدف او، سبب خلق مجموعهای متفاوت از سلفی یا خودنگاره به دست انسانهایی شد که برای نخستین بار با پدیدهای تکنولوژیک مواجه میشدند.
۲۵ اثر به نمایش درآمده در این نمایشگاه نخستین حضور تصویری ساکنان برخی مناطق دورافتاده و محروم اردبیل در دنیای حقیقی است؛ عکاس با در اختیار قرار دادن تلفن همراه از آنها میخواهد تا تصویری از خود و باارزشترین دارایی زندگیشان را در قاب عکس ثبت کنند، "سلفی فراموششدگان" نتیجهی کوشش مردمی دور از امکانات و فارغ از همهمههای زندگی مدرن امروزی برای دیده شدن و ثبت در تاریخ زندگی این افراد است.
نمایشگاه "سلفی فراموششدگان" ساعت ۱۸ عصر جمعه، 8 دی ماه به نشانی ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، نبش کوچهی زندوکیل، پلاک 50 در گالری تئاتر مستقل تهران گشایش مییابد و تا ۱۵ دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است.
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