رشد ۱۰۰۰درصدی ورود قانونی گوشی های آیفون به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود در مورد مزایای اجرای طرح رجیستری موبایل نوشت: تاثیرات اجرای طرح ثبت گوشی تلفن همراه به شرح آمار فوق گزارش شده است.

وی گفت: واردات انواع گوشی از مبادی مجاز رشد چهارصد درصدی و گوشیهای ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد هزار درصدی را نشان می‌دهد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به نمایندگی از همه دست اندرکاران اجرای طرح در دولت به ویژه وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد،اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از همه مردم بزرگوار کشورمان در همراهی برای مقابله با پدیده ناپسند و خسارت آور قاچاق، تشکر می‌کنم.