چین بزرگترین واردکننده محصولات پتروشیمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ مسعود کمالی اردکانی، با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری در مجموع پنج محصول عمده در گروه محصولات پتروشیمی به سه کشور صادر شده است، گفت: در این میان ۳ محصول دارای رشد و ۲ محصول دارای کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
وی با اشاره به این که چین رتبه نخست واردکننده مواد اولیه پلیمری از ایران را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاری، ارزش صادرات مواد اولیه پلیمری ۲ هزار و ۴۵۶ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی ۹ درصد رشد داشته است.
به گفته این مقام مسوول ترکیه و هند پس از چین بیشترین بازارهای صادراتی ایران در صادرات این محصول را به خود اختصاص داده اند.
اردکانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که در این مدت، صادرات پروپان و بوتان از رشد ۱۶ درصدی برخوردار بوده است ادامه داد: در مدت یاد شده هزار و ۴۷۶ میلیون دلار از این محصول صادر شده که عمده بازارهای صادراتی ایران شامل چین، اندونزی و کنیا بوده است.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با بیان این که متانول با صادرات ۷۲۲ میلیون دلاری از لحاظ ارزشی ۲۱ درصد رشد داشته است گفت: پارازیلین با ۵۲ میلیون دلار و کود با ۴۵۶ میلیون دلار صادرات، از لحاظ ارزشی دارای کاهش بوده اند. که این کاهش عمدتاً بدلیل تامین تقاضای داخلی و کاهش قیمت های جهانی و کاهش تقاضا در بازارها ی اصلی هدف بوده است.
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