چین بزرگترین واردکننده محصولات پتروشیمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ مسعود کمالی اردکانی، با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری در مجموع پنج محصول عمده در گروه محصولات پتروشیمی به سه کشور صادر شده است، گفت: در این میان ۳ محصول دارای رشد و ۲ محصول دارای کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

وی با اشاره به این که چین رتبه نخست ­­واردکننده مواد اولیه پلیمری از ایران را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاری، ارزش صادرات مواد اولیه پلیمری ۲ هزار و ۴۵۶ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی ۹ درصد رشد داشته است.

به گفته این مقام مسوول ترکیه و هند پس از چین بیشترین بازارهای صادراتی ایران در صادرات این محصول را به خود اختصاص داده اند.

اردکانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که در ­این مدت، صادرات پروپان و بوتان از رشد ۱۶ درصدی برخوردار بوده است ادامه داد: در مدت یاد شده هزار و ۴۷۶ ­میلیون دلار از این محصول صادر شده که عمده بازارهای صادراتی ایران شامل چین، اندونزی و کنیا بوده است.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با بیان این که متانول با صادرات ۷۲۲ میلیون دلاری از لحاظ ارزشی ۲۱ درصد رشد داشته است گفت: پارازیلین با ۵۲ میلیون دلار و کود با ۴۵۶ میلیون دلار صادرات، از لحاظ ارزشی دارای کاهش بوده اند. که این کاهش عمدتاً بدلیل تامین تقاضای داخلی و کاهش قیمت های جهانی و کاهش تقاضا در بازارها ی اصلی هدف بوده است.