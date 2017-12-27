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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری های نوین منصوب شد

مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری های نوین منصوب شد

امیر حسین دوایی مرکزی به عنوان مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری های نوین منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی امیرحسین دوایی مرکزی را به عنوان مشاور خود در امور فناوری های نوین منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

« نظر به سوابق ارزشمندتان در امور علمی و مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور وزیر در امور فناوری های نوین منصوب می کنم. توفیق شما را در پیشبرد اهداف، تقویت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه قادر متعال مسالت می نمایم.»

به گزارش مهر، امیرحسین دوایی پیش از این و در دولت یازدهم معاون نوآوری وزیر ارتباطات بود.

کد مطلب 4184707

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