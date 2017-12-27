مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری های نوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی امیرحسین دوایی مرکزی را به عنوان مشاور خود در امور فناوری های نوین منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

« نظر به سوابق ارزشمندتان در امور علمی و مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور وزیر در امور فناوری های نوین منصوب می کنم. توفیق شما را در پیشبرد اهداف، تقویت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه قادر متعال مسالت می نمایم.»

به گزارش مهر، امیرحسین دوایی پیش از این و در دولت یازدهم معاون نوآوری وزیر ارتباطات بود.