حماسه ۹ دی فتنه شکستن نظام ولایی را نابود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی صبح پنجشنبه در نهمین همایش منطقه ای صیانت از مقام مقدس روحانیت افزود: روحانیت شناسنامه دین است و باید مراقب بود که رفتارها در همین مسیر باشد و دیگر عرضه درست دین و جلوگیری از انحرافات است.

وی با اشاره به اینکه باید به دام های مقابل روحانیت توجه داشت افزود: اولین دام غفلت از خدا، قیامت و از خود است که برای همه وجود دارد اما برای روحانیت ویژه است.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اگر به خودمان توجه نکنیم باعث خواهد شد که نفوذ کلام کم شود و نشانه آن نیز آیت الله مشکینی بود که همواره اعلام می کرد که باید اول به خودمان توجه کنیم و به حرف ها عمل کنیم سپس برای دیگران حرف بزنیم.

آیت الله خاتمی یادآور شد: بخشی از دام ها دشمن درونی و بخشی دیگر دشمن بیرونی و استکبار برای روحانیت ایجاد می کند.

وی ادامه داد: هیچگاه نباید خود را بی نیاز از مطالعه و تحصیل بدانیم و باید مراقب دام هایی مانند بداخلاقی و بد دهنی باشیم.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: باید مراقب باشیم که پیروزی برای دشمن، ربایش فکر فرزند یک روحانی به خصوص روحانی برجسته است و از طرفی باید مراقب مباحث مالی نیز باشیم در حالیکه وظیفه ما کارهای فرهنگی است.

آیت الله خاتمی افزود: کار آخوندی ما تربیت مردم است و هیچگاه نباید آن را فراموش کرد و دام دیگر کم کردن رابطه با مردم است امام جمعه موفق کسانی هستند که همواره با مردم در ارتباط هستند.

وی در ادامه سخنان خود به دام های بیرونی اشاره کرد و گفت: باید مراقب باشیم که سوء استفاده کسی نکند.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: موضوع بی طرفی در خصوص اصل نظام اسلامی است، بی طرفی نسبت به ولایت که نباید فراموش کرد که فتنه سقوط نظام ولایی بود که مردم در حماسه ۹ دی آن را شکستند.

آیت الله خاتمی افزود: مردم از روحانیون تجلیل می کنند اما از برخی نه که این مهم بصیرت مردم است که از روحانی کاخ نشین تجلیل نمی کنند باید بدانیم که مردم دلبسته روحانیت هستند.

وی ادامه داد: مردم در فشار زندگی می کنند اما روحانیون باید برای رفع مشکلات تلاش کنند.

عضو هیات رئیسه خبرگان رهبری یادآور شد: فتنه ۸۸ از یک کلمه دروغ شروع شد که امروز هم حتی برخی به آن توجه می کنند.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: بی بصیرتی دام بسیار بزرگ است که یعنی حرکت دشمن را ندیدند و هدف نهایی دشمن نا امید کردن مردم است که طی روزهای اخیر برخی که ۸ سال قدرت در دست داشتند امروز رئیس قوه قضاییه را متهم می کند که این رفتار همان کاری است که دشمن انجام می دهد.