ایجاد زمینه برای گسترش کارآفرینی هدف کانون کارآفرینان است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری صبح پنجشنبه در جلسه انتخاب اعضای غیر دولتی کانون کارآفرینان مازندران با اشاره به اهداف تشکیل این کانون افزود: افزایش توان مدیریتی استان در کمک به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی برای دستیابی به راهکارهای رفع این موانع، هم افزایی و مشارکت حداکثری کارافرینان در تصمیم سازی مدیران ارشد استان در زمینه توسعه کارافرینی از جمله اهداف مهم این کانون است.

اصغری ادامه داد: ایجادزمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارافرینی ( اقتصادی ، اجتماعی و غیره) و نهادینه سازی فرهنگ آن در استان، مشاوره و کمک به تصمیم گیری های مدیران ارشد استان و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اتخاذ شده در زمینه کارآفرینی نیز از دیگر اهداف مهم این کانون است.

دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان مازندران خاطرنشان کرد: امید داریم به مرور زمان بتوانیم با کمک این کانون فرهنگ غنی کارآفرینی را در بین مردم شریف استان مازندران علی الخصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی ترویج کنیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تشریح وظایف این کانون تصریح کرد: شناسایی طرح و بررسی موانع کارآفرینی، عوامل موثر در توسعه کارافرینی، بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی، ارتباط موثر با سازمان ها و نهادهای مرتبط، شناسایی و مستند سازی تجربیات کارآفرینان، بررسی و تشخیص فرصتها و تهدیدهای کسب و کار و ایجاد وارتباط با خیرین کارافرین از وظایف مهم این کانون است.

وی بیان داشت: این کانون دارای ۶ عضو دولتی و ۶ عضو غیر دولتی می باشد که در این انتخابات ۶ نفر از اعضای غیر دولتی کانون کارآفرینان استان انتخاب شدند.

اصغری با اشاره به اعضای دولتی این کانون خاطرنشان کرد: استاندار یا نماینده تام الاختیار بعنوان رییس هیأت امناء، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بعنوان دبیرو مدیران کل صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و یک دستگاه مرتبط دیگر و همچنین یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مراکز علمی وپژوهشی استان بعنوان عضو حضور خواهند داشت.