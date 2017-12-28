۷ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

۱۲ امشب آخرین مهلت دریافت کارت آزمون ارشد فراگیر

آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فردا جمعه ۸ دی ماه برگزار می شود، داوطلبان تا ساعت ۱۲ امشب پنجشنبه ۷ دیماه می توانند کارت آزمون خود را دریافت کنند.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت ورود به جلسه آزمون دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام­ نور بهمن ماه سال ۱۳۹۶ (نوبت هجدهم) از ساعت ۱۲ سه‌­شنبه ۵ دی ماه ۹۶ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.

وی افزود: داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۷ دی ماه فرصت دارند پرینت آن را تهیه کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان باید همراه با پرینت کارت آزمون و برگه راهنمای آزمون براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم­چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور جمعه ۸ دی ماه در ۸۰ شهرستان و ۹۳ حوزه امتحانی برگزار می شود. شروع فرآیند برگزاری آزمون ۸:۳۰ صبح خواهد بود و داوطلبان باید پیش از ساعت ۸ صبح که زمان بسته شدن درب حوزه ها است، در محل حوزه امتحانی حاضر باشند.

توکلی خاطرنشان کرد: در این آزمون تعداد ۵۶ هزار و ۱۷۹ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۲۸ هزار و ۱۸۰ داوطلب زن و ۲۷ هزار و ۹۹۹ داوطلب مرد هستند.

وی افزود: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۳۱ هزار و ۶۰ نفر در یک هزار و ۳۷۱ کدرشته است. این آزمون نمره منفی ندارد.

