سفیران کریمه اهل بیت(س) به ۵ استان کشور اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، جمعی از خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(ع) با عنوان سفیران کریمه به همراه پرچم متبرک این آستان مقدس در قالب گروه‌هایی جداگانه به استان‌های بوشهر، هرمزگان، لرستان، یزد و تهران اعزام شدند تا در سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها برنامه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و معرفت‌افزایی را برای علاقمندان به خاندان اهل بیت(ع) دنبال کنند.

بر اساس این گزارش، برای استان‌های مذکور گروهی از سفیران کریمه متشکل از سخنران، مداح و خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها در نظر گرفته شده است اما برای استان هرمزگان دو گروه از سفیران کریمه اعزام شده‌اند.

عیادت از بیماران، دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری آیین های عزاداری، برپایی حلقات معرفتی، دیدار با ائمه جمعه و علمای دینی، شرکت در نماز جمعه، قرائت دعای کمیل و ندبه، حضور در میان زندانیان و حضور در همایش‌های مذهبی مرتبط با حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها از جمله برنامه‌های سفیران کریمه در استان‌های مختلف خواهند بود.

همچنین، خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در مسجد امام حسن مجتبی‌ علیه‌السلام واقع در خیابان آزادگان تهران حضور می‌یابند و در کنار عموم مردم در عزای حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها به سوگ می‌نشینند.

گفتی است، سفیران کریمه اهل بیت(س) در استان قم به مناسبت فرا رسیدن سالروز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها حضور در برنامه‌های مختلف مذهبی از جمله مجلس عزاداری مدرسه هدی جامعه‌الزهرا(س) را دنبال می‌کنند.

سفیران کریمه از چهارشنبه همزمان با ششم دی‌ماه به استان‌های مختلف اعزام شده و تا روز شنبه هفته آینده همزمان با ۹ دی‌ماه به کار خود پایان داده و به شهر مقدس قم باز می‌گردند.