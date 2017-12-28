به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام.

وی توضیح داد: موضوع ودایع اخذ شده از تلفن های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورتهای به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صفهای انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر از جمله این موضوعات است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: واگذاری غیر دقیق مخابرات در سالهای گذشته، این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند از بین برده است و نیاز به حل برخی از مسائل با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است.

وی گفت: در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.