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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

با حضور معاون اول رییس جمهوری؛

عملیات اجرایی راه آهن مشهد-زاهدان آغاز شد

عملیات اجرایی راه آهن مشهد-زاهدان آغاز شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان- مشهد، بخش دیگری از کریدور ریلی شمال-جنوب تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ خیراله خادمی، از آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان- مشهد خبر داد و گفت: این خط ریلی، بخشی از کریدور ریلی شمال- جنوب شرق کشور است که کشورهای آسیای میانه را از طریق راه‌آهن سرخس، به شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران و سپس به بندر چابهار و آب‌های آزاد متصل می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، این خط ریلی را موجب توسعه شبکه ریلی در شرق کشور دانست و ادامه داد: قطعه اول طرح راه‌آهن زاهدان- مشهد، از شمال به طول ۴۸ کیلومتر از ایستگاه یونسی از خط ریلی مشهد- بافق، منشعب شده و پس از عبور از مسیر دشت و تپه ماهور به ایستگاه گناباد منتهی می‌شود.

وی، راه‌آهن زاهدان- مشهد را نقطه اتصال ریلی بین استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی معرفی کرد و افزود: این طرح بخشی از کریدور ترانزیتی شمال- جنوب شرقی است و نقش مهمی در بهره‌مندی از مزایای ترانزیت ریلی کالا بین کشورهای آسیای میانه و آب‌های آزاد برای استان‌های همجوار  دارد.

طبق گفته این مقام مسئول، سرعت طرح ۹۰ کیلومتر بر ساعت برای قطارهای باری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برای قطارهای مسافری است. این محور دارای ۴۵ دستگاه پل و آب‌رو و یک دستگاه پل بزرگ است و  یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، یک میلیون متر مکعب خاکریزی، ۹۸ هزار متر مکعب بتن‌ریزی نیز احجام عملیاتی در این خط ریلی بایستی انجام شود.

کد مطلب 4185316

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