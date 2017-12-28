۲۵۰ اصله چوب قاچاق جنگلی در شهرستان رشت کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ رحیم شعبانی اظهار کرد:ماموران انتظامی پاسگاه زیبا کنار حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، فردی را در حال قطع درختان جنگلی مشاهده کردند.

وی با بیان اینکه متهم به محض مشاهده ماموران با استفاده از پوشش جنگلی متواری شد، افزود: در بررسی‌های صورت گرفته از اطراف متهم ۲۵۰ اصله چوب جنگلی از نوع توسکا کشف و ضبط شد.

همچنین طی یک عملیات دیگر توسط مأموران انتظامی شهرستان لاهیجان ۲۰ تُن انواع چوب قاچاق کشف و ضبط شد.

در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستا های لاهیجان اقدام به قطع درختان جنگلی به صورت غیر مجاز می کند، ماموران انتظامی شهرستان لاهیجان از صحت موضوع اطلاع حاصل کردند.

ماموران در بازرسی از این مکان ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش چوب های کشف شده ۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.

متهم ۴۰ ساله جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.