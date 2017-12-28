به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر پنجشنبه در همایش بزرگداشت ۹ دی که در مصلی نماز جمعه سبزوار برگزار شد اظهارکرد: آموزه های شیعه بر دو اصل مقاومت و بصیرت تاکید دارد و طی سال های گذشته دشمن در تمامی عرصه‌های تهاجم علیه نظام جمهوری اسلامی به دلیل وجود این دو اصل شکست خورده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: فتنه دشمن به پایان نرسیده و تا همیشه فتنه‌های دشمن علیه ملت ایران ادامه دارد. ما به دنبال رقابت های جناحی نباید باشیم زیرا برخی در این شرایط منحرف شده و با رهبری زاویه پیدا کرده اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در فتنه ۸۸ رسانه‌های غربی وارد عمل شده و شعارهای ضد نظام را به مردم آموختند که برخی در داخل کشور با صدور بیانیه این اقدامات را تاکید کردند که پس از هتک حرمت به عاشورا و حضور مردم فتنه جمع شد.

علم الهدی تاکید کرد: تا روزی که بصیرت در کشور ما باشد تمامی فتنه‌های دشمن شکست خواهد خورد. در شرایط کنونی نیز دشمن برجام را راه انداخت و به آن عمل نکرد و حالا برخی از مسئولان ما به دنبال کشور های اروپایی هستند.

امام جمعه مشهد گفت: مسئولان کشور نباید به فرانسه اعتماد کنندزیرا این کشور ما را به عنوان تروریسم در منطقه محکوم کرده و به دنبال توقف تسلیحات موشکی ایران هستند. باید گفت سفر رئیس جمهور فرانسه به ایران مانور مبارزه با قدرت دفاعی و موشکی ایران است.