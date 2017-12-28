بارزانی: فرودگاهها به اهرم فشاری ضد ساکنان اقلیم تبدیل شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: سیاست عربی سازی برخی مناطق به بی ثباتی و وخامت اوضاع در این مناطق منجر خواهد شد.

وی افزود: موضوع فرودگاهها به اهرم فشاری بر ساکنان اقلیم کردستان تبدیل شده است. ما آمادگی خود را برای گفتگو و حل مشکل فرودگاهها اعلام کرده ایم.

بارزانی بر ضرورت مشخص شدن روز برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان نیز تاکید کرد.

شایان ذکر است قبلا، ملا بختیار از رهبران اتحاد میهنی کردستان عراق از برگزاری نشست های محرمانه و علنی به منظور گشایش در بحران دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق خبر داده بود و افزوده بود: طی هفته جاری نشست های محرمانه و علنی برگزار شده است و موضع گیری ها نشانه گشایش اوضاع است. هیاتی از پارلمان کردستان به زودی به بغداد می رود. گامهایی به منظور حل مشکل گذرگاهها، گمرک و فرودگاهها اتخاذ شده است. پس از پیدا شدن راه حلی برای این مشکلات، برنامه برای حل مشکل بودجه، حقوق و مناطق مورد مناقشه اتخاذ خواهد شد.