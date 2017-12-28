به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح ساختمان شهرداری هفشجان با اشاره به اینکه توسعه شهرها با بهره گیری از ظرفیت ها محقق می شود، اظهار داشت: شهرداری ها در مسیر بهره گیری مناسب از ظرفیت ها و پتانسیل موجود در شهرها از جمله گردشگری، اثارتاریخی و... حرکت کنند.

وی ادامه داد: توانمندی های بسیاری در استان وجود دارد که باید این توانمندی ها در مسیر بهره گیری قرار گیرد.

افزایش کیفیت خدمات شهری در شهرهای چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: شهرداری ها نقش مهمی در توسعه شهرها دارند و باید با از تمام ظرفیت های برای توسعه شهرها استفاده کنند.

وی بیان کرد: افزایش کیفیت خدمات شهری در شهرها ضروری است و باید تلاش کرد رضایت مردم از خدمات شهرداری ها در شهرها افزایش یابد.

توسعه راه های ورودی شهر هفشجان ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دولت به دنبال توسعه خدمات شهری در مناطق مختلف استان است، بیان کرد: برنامه ریزی ها برای افزایش سرعت توسعه این استان در حال انجام است.

وی بیان کرد: با تلاش های انجام شده ساختمان شهرداری هفشجان به بهره برداری رسیده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه راه های ورودی شهر هفشجان ضروری است و این امر مورد توجه قرار می گیرد.

وی بیان کرد: ساماندهی گلزار شهدای شهر هفشجان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شهر هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد در فاصله۲۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.