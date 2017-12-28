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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۳۹

هفته هفدهم لیگ بسکتبال؛

شکست دانشگاه آزاد در گرگان/ مهرام و نفت پیروز شدند

شکست دانشگاه آزاد در گرگان/ مهرام و نفت پیروز شدند

دو تیم نفت آبادان و مهرام تهران در هفته هفدهم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور موفق به شکست حریفان شان شدند در حالیکه دانشگاه آزاد در گرگان متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفدهم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه نفت آبادان در مصاف رعد پدافند هوایی به برتری ١٠٥ بر ٥٧ دست یافت تا از این دیدار خانگی صاحب ٢ امتیاز کامل شود.

مهرام تهران که هفته گذشته مقابل دانشگاه آزاد شکست خورد، در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی مقابل شهرداری گرگان صاحب برتری ٧٥ بر ٧٢ شد. 

یس آل گرگان هم امروز در دیدار خانگی مقابل دانشگاه آزاد دست به کار بزرگی زد و موفق شد این تیم مدعی تهرانی را ٧٢ بر ٦١ شکست دهد. 

شهرداری تبریز در هفته هفدهم لیگ بسکتبال قرعه استراحت دارد ضمن اینکه دیدار تیم های پتروشیمی و نیروی زمینی نیز از دقایقی پیش آغاز شده است.

کد مطلب 4185490
رضا خسروي

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