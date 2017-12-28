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۷ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۰۶

معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی:

۴۰ درصد اختلاف توازن بین درآمد شهری و روستایی وجود دارد

۴۰ درصد اختلاف توازن بین درآمد شهری و روستایی وجود دارد

گرگان- معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی گفت: ۴۰ درصد اختلاف توازن بین درآمد شهری و روستایی وجود دارد و این سبب مهاجرت روستاییان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زرگر، شامگاه پنجشنبه، در نشست با کارآفرینان گلستان، اظهار کرد: معمولاً در کشورهای توسعه یافته به دو مقوله کارآفرینی و خلاقیت توجه فراوان می‌شود، هر دولتی که به این دو مقوله توجه کند اساس توسعه سازمانی ملی خود را فراهم کرده است.

وی افزود: کشورهای پیشرفته بعد از انقلاب صنعتی با پدیده تلفیق فناوری با مکان‌های پر جمعیت روبرو شدند و حاشیه نشینی را تجربه کردند اما خیلی زود جلوی رشد و پیشرفت آن را گرفتند.

زرگر با بیان این که اکنون در کشورهای پیشرفته بین جوامع محلی و شهری هیچ تفاوتی نیست، تصریح کرد: پایه تولید اگر کشاورزی است باید صنعت در کنار آن جریان یابد.

وی همچنین گفت: باید کاشت، داشت، برداشت و فراوری محصولات همه مکانیزه شود، چیزی که در کشورهای صنعتی قابل مشاهده است و باعث شده بین جوامع توازن به وجود آید.

زرگر بیان کرد: در ایران فناوری با جامعه شهری درگیر شده است و این نگاه شهرمحور به توسعه باعث شده که کشاورز مایحتاج کار خود را از شهر تأمین کند که این عدم توازن گسترده بین دو جامعه شهری و روستایی را به وجود می‌آورد.

۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور

معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی گفت: ۴۰ درصد عدم توازن بین درآمد شهری و روستایی وجود دارد و این یعنی فقر و خروجی آن در حوزه بهداشت، حوزه آموزشی و غیره مشخص است.

زرگر افزود: وقتی روستاییان عدم توازن را می‌بینند به سمت جایی که ارزش افزوده بیشتری دارد حرکت می‌کنند و این سبب شده ۱۱ میلیون حاشیه نشین داشته باشیم.

وی اضافه کرد: این یعنی اساس نظام برنامه ریزی ما بر پایه قسط نیست، مردم با قیام خود یعنی کارآفرینی می‌توانند این عدل را برگردانند.

زرگر کارآفرینان را اکسیژن کشور خواند و تصریح کرد: وقتی اقتصاد کشور ۷۰ درصد دولتی است این اجازه کارآفرینی به دولت نخواهد داد، راه نجات ما تنها در کارآفرینی مردم است.

کد مطلب 4185520

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