به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده مالی و بانکی، حسن قالیباف اصل در تشریح بخشی از وظایف نظارت بر ناشران که با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، به بورس اوراق بهادار تهران واگذار شده است، گفت: در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی ناشران و بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و برای اجرا در تاریخ ۲۹ آذرماه امسال ابلاغ شد.

مدیرعامل بورس تهران افزود: بر این اساس تاریخ اجرایی شدن این دستورالعمل ها طبق ابلاغیه سازمان بورس، از فردا(شنبه، نهم دیماه) است که در این راستا بخشی از وظایف نظارت بر ناشران، به بورس اوراق بهادار تهران واگذار شده است.

قالیباف اصل از جمله مهم ترین اصلاحات صورت گرفته در این دستورالعمل ها را مواد ۳۸ و ۳۹ دستورالعمل پذیرش عنوان کرد و افزود: برخی مواد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و جایگزین شدن گزارش تفسیری مدیریت به جای گزارش پیش‌بینی عملکرد سالانه است.

توقف نماد در انتظار غیرشفاف‌های بورس

وی ادامه داد: مطابق اصلاحات اعمال شده در این مواد، چنانچه ناشر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت نکند یا در مواعد تعیین شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات اقدام به افشای اطلاعات نکند و یا اینکه عملکرد شرکت طی دو سال مالی گذشته منجر به زیان شده باشد، بورس باید علاوه بر اطلاع به عموم، نماد معاملاتی ناشر را وارد فرایند تعلیق کند.

سخنگوی بورس تهران تاکید کرد: فرایند تعلیق یعنی نماد معاملاتی ناشر با احتیاط مورد معامله قرار می‌گیرد و چنانچه ناشر در مهلت ارایه شده توسط بورس اقدامات اصلاحی را انجام دهد از شمول آن خارج می‌شود؛ در غیر این صورت نماد معاملاتی ناشر تعلیق و وارد فرایند لغو پذیرش می‌شود.

قالیباف اصل توصیه کرد: سرمایه گذاران باید نسبت به فهرست اعلام شده توسط بورس و ریسکی که از عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش و افشا متوجه آن ها است آگاه باشند. این فهرست شامل نماد معاملاتی ناشر، دلایل ورود شرکت به این فهرست، اسامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ناشر است.

مدیرعامل بورس تهران یکی از تغییرات با اهمیت دستورالعمل افشا را، جایگزین شدن گزارش تفسیری مدیریت به جای گزارش پیش بینی عملکرد سالانه دانست و گفت: گزارش تفسیری مدیریت گزارشی از صورت‌های مالی و دیگر داده‌های آماری ناشر است که به باور مدیریت شرکت به فهم و درک بیشتر سهامداران شرکت از وضعیت مالی فعلی و آینده، تغییرات در وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مکلفند گزارش تفسیری مدیریت را همراه با صورت‌های مالی میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماه و صورتهای مالی سالانه، تهیه و افشا کنند. همچنین شرکت ها می بایست اظهارنظر حسابرس خود نسبت به گزارش تفسیری مدیریت، که همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه و سالانه ارائه می‌شود را نیز ارائه کنند.

به گفته این مقام مسئول، ضوابط تهیه و راهنمای بکارگیری گزارش تفسیری مدیریت طی ابلاغیه‌ای به اطلاع ناشران، حسابرسان و سایر استفاده کنندگان می رسد.

پرنوسان های بورس زیر ذره بین

مدیرعامل بورس تهران در ادامه اصلاح مهم دیگر مربوط به دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران را در خصوص نوسان قیمت سهام دانست و اظهار داشت: اگر قیمت پایانی سهم طی ۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف و از ناشر درخواست ارائه اطلاعیه شفاف سازی درخصوص علت نوسان قیمت سهم کند. البته نماد متوقف شده در روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

وی برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی برای شفاف سازی نوسان های شدید قیمتی را مهم ارزیابی کرد و افزود: همچنین در صورتی که قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کند. ضمن این که نماد معاملاتی حداکثر پس از ۲ روز کاری با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.