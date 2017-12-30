به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها صبح امروز به میزبانی چین در «ووشی» آغاز شد که اولین نماینده ایران در همان دور نخست باخت و حذف شد.

زهرا پوراسماعیل نماینده وزن ۶۷+ کیلوگرم کشورمان در نخستین گام «سائه بوم آن» از کره جنوبی را پیش رو داشت که در نهایت ۱۱ بر ۸ نتیجه را واگذار کرد و وداعی زودهنگام با این رقابتها داشت.

این رقابتها به صورت مرحله ای برگزار می شود که در مرحله نخست تنها رقابتهای اوزان ۸۰- کیلوگرم مردان و ۶۷+ کیلوگرم زنان برگزار می شود.

به قهرمان این رقابت‌ها ۷۰ هزار دلار (۴۹ هزار دلار برای بازیکن و ۲۱ هزار دلار برای مربی)، نایب قهرمان ۲۰ هزار دلار (۱۴ هزار برای بازیکن و ۶ هزار دلار برای مربی) و نفر سوم ۵ هزار دلار (۳۵۰۰ دلار برای بازیکن و ۱۵۰۰ دلار مربی) پاداش تعلق می‌گیرد.