  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۳۲

تکواندو گرند اسلم - چین؛

زهرا پوراسماعیل به کره‌جنوبی باخت و حذف شد

زهرا پوراسماعیل به کره‌جنوبی باخت و حذف شد

تکواندوکار سنگین وزن تیم بانوان کشورمان در اولین مبارزه خود در رقابتهای گرنداسلم به نماینده کره جنوبی باخت و حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها صبح امروز به میزبانی چین در «ووشی» آغاز شد که اولین نماینده ایران در همان دور نخست باخت و حذف شد. 

زهرا پوراسماعیل نماینده وزن ۶۷+ کیلوگرم کشورمان در نخستین گام  «سائه بوم آن» از کره جنوبی را پیش رو داشت که در نهایت ۱۱ بر ۸ نتیجه را واگذار کرد و وداعی زودهنگام با این رقابتها داشت. 

این رقابتها به صورت مرحله ای برگزار می شود که در مرحله نخست تنها رقابتهای اوزان ۸۰- کیلوگرم مردان و ۶۷+ کیلوگرم زنان برگزار می شود.

به قهرمان این رقابت‌ها ۷۰ هزار دلار (۴۹ هزار دلار برای بازیکن و ۲۱ هزار دلار برای مربی)، نایب قهرمان ۲۰ هزار دلار (۱۴ هزار برای بازیکن و ۶ هزار دلار برای مربی) و نفر سوم ۵ هزار دلار (۳۵۰۰ دلار برای بازیکن و ۱۵۰۰ دلار مربی) پاداش تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 4186088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها