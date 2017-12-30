۹۰ زندانی حزب «حکمتیار» هفته جاری آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، حزب اسلامی افغانستان به رهبری «گلبدین حکمتیار» اعلام کرد که بر اساس توافق دولت وحدت ملی افغانستان با این حزب، در هفته جاری حدود ۹۰ زندانی حزب اسلامی از زندان‌های «بگرام» و «پلچرخی» آزاد می‌شوند.

تاکنون ۵۵ تن از زندانیان حزب اسلامی، از زندان‌های پلچرخی و بگرام آزاد شده‌اند.

«حشمت‌الله ارشد» سخنگوی حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد که اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور حکم آزادی این زندانیان را صادر کرده است.

وی افزود که این افراد به دلیل جرایم نظامی و فعالیت سیاسی زندانی شده بودند.

به گفته وی، براساس این توافق قرار بود تمام زندانیان حزب اسلامی در مدت ۲ ماه نخست ورود حکمتیار به کابل آزاد شوند اما دولت کابل در اجرای تفاهمنامه به کندی عمل کرده است.

در همین حال، «اکرم اخپلواک» مشاور غنی گفت که رهایی این زندانیان به فعالیت شورای عالی صلح افغانستان ارتباطی ندارد.

به گفته وی، این روند از سوی کمیته ویژه ای موسوم به «کمیته اجرای تفاهمنامه بین حزب اسلامی و دولت وحدت ملی» پیش برده می‌شود.

لازم به ذکر است که دولت وحدت ملی و حزب اسلامی شاخه‌ گلبدین حکمتیار، در مهر ماه سال گذشته توافقنامه صلح را به امضا رساندند؛ یکی از شروط صلح حکمتیار، آزادی تمام زندانیان سیاسی این حزب بود.