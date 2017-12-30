تیم والیبال نشسته قم برابر شهرداری ارومیه به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه‌های کشور در حالی در قم برگزار شد که تیم هیئت جانبازان و معلولین قم موفق شد به دومین پیروزی خود در چهارمین بازی دست یابد و به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

تیم والیبال نشسته قم جمعه شب در سالن علم الهدی مجموعه ورزشی شهدای ۱۵ خرداد قم به دیدار تیم شهرداری ارومیه رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد و دومین پیروزی خود در این رقابت‌ها را دشت کند.

والیبالیست‌های قمی در این بازی در ست اول موفق شدند ۲۵ بر ۲۰ حریف خود را شکست دهد اما در ست دوم تیم شهرداری ارومیه توانست با حساب ۲۵ بر ۲۳ تیم والیبال نشسته قم را شکست دهد تا دو تیم در مجموع ست شماری در عدد یک به تساوی برسند.

در ست سوم این تیم والیبال نشسته قم بود که با پیروزی ۲۵ بر ۲۳ باز هم از تیم شهرداری ارومیه پیش افتاد و سرانجام در ست چهارم و تعیین کننده سرنوشت بازی، در یک رقابت نفس گیر بین دو تیم سرانجام در الی امتیازات، نماینده قم ۲۸ بر ۲۶ پیروز شد و این بازی را به سود خود پایان داد.

تیم هیئت جانبازان و معلولین قم همچنین پنج شنبه شب در جدال برابر تیم گسترش فولاد تبریز با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد در حالی که از بازی‌های قبلی خود نیز صاحب یک پیروزی برابر تیم ذوب آهن اصفهان و یک شکست برابر تیم پالایش نفت آبادان شده بود.