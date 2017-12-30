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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

اینستاگرام مطالب سفارش شده خود را برای کاربران ارسال می کند

اینستاگرام مطالب سفارش شده خود را برای کاربران ارسال می کند

به تازگی قابلیتی به شبکه اینستاگرام اضافه شده که باعث می شود این شبکه اجتماعی عکس هایی را که مناسب تشخیص می دهد برای فید کاربران ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشبل، انتخاب این عکس ها بر مبنای عکس های لایک زده شده توسط دوستان هر کاربر صورت می گیرد. در واقع فعالیت های دیگر حساب های کاربری که شما آنها را در اینستاگرام تعقیب می کنید، مبنای انتخاب عکس های یاد شده خواهد بود.

به همین منظور بخش تازه ای موسوم به «توصیه شده به شما» در فید خبری اینستاگرام ایجاد شده که دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر است.

در صورتی که کاربران عکس های به نمایش درآمده از طریق این قابلیت جدید را نپسندند، می توانند با کلیک بر روی آیکون دوربین در بالای بخش ارسال عکس ها و انتخاب گزینه مخفی کردن از ادامه نمایش آنها جلوگیری کنند.

پیش از این مشاهده مطالب مورد علاقه دیگر کاربران در بخش Following و Search and Explore ممکن بود، اما حالا اینستاگرام قصد دارد این نوع مطالب و محتوا را بیشتر در معرض دید کاربران قرار دهد.

کد مطلب 4186286

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    نظرات

    • آناهیتا کاشف IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
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      در ایران و همین پایتخت مدارسی هستند که سازه های بسیار قدیمی و ناایمن در برابر زلزله دارند و آموزش و پرورش با ادعای نداشتن بودجه خود را کنار کشیده.

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