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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون هندبال بازدید کرد

وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون هندبال بازدید کرد

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صبح امروز شنبه از فدراسیون هندبال بازدید و با رئیس این فدراسیون گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، مسعود سلطانی فر  وزیر ورزش و جوانان صبح امروز  شنبه ۹ دی به همراه برانوش نیک بین مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان و مازیار ناظمی رئیس مرکز  روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارتخانه از فدراسیون هندبال  بازدید کرد.

در این بازدید رئیس فدراسیون هندبال ضمن بیان گزارش از عملکرد فدراسیون در سالجاری در خصوص شرایط تیم ملی هندبال کشورمان و مسابقات پیش رو گفتگو نمودند.

وزیر ورزش در این دیدار از امکانات و سالن اختصاصی فدراسیون هندبال بازدید نمودند.

کد مطلب 4186346

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