وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون هندبال بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صبح امروز شنبه ۹ دی به همراه برانوش نیک بین مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان و مازیار ناظمی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه از فدراسیون هندبال بازدید کرد.

در این بازدید رئیس فدراسیون هندبال ضمن بیان گزارش از عملکرد فدراسیون در سالجاری در خصوص شرایط تیم ملی هندبال کشورمان و مسابقات پیش رو گفتگو نمودند.

وزیر ورزش در این دیدار از امکانات و سالن اختصاصی فدراسیون هندبال بازدید نمودند.