نگاهی به عملکرد شفر در استقلال/ ۱۱ بازی و فقط یک شکست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران بعد از حضور وینفرد شفر دچار تحول شد و نه تنها نتایجی به مراتب بهتر از گذشته می‌گیرد، بلکه بازی‌های خوب و گل زنی‌های این تیم رضایتمندی هوادارانش را موجب شده است.

شفر از هفته نهم و دیدار با فولاد رسما هدایت آبی پوشان را بر عهده گرفت و در ۹ باری که در نقش سرمربی روی نیمکت این تیم نشسته، صاحب ۵ پیروزی، ۳ مساوی و یک شکست شده است. همچنین شفر با استقلال در دو دیدار حذفی هم حضور داشته که در هر دو دیدار مقابل تیم‌های نساجی و ایرانجوان به پیروزی رسیده است تا در کل جمع پیروزی‌های شفر با آبی پوشان به عدد ۷ برسد.

۶ پیروزی قبلی استقلال مقابل نفت تهران، گسترش تبریز، سپاهان و صنعت نفت در لیگ برتر و نساجی و ایرانجوان در جام حذفی یک وجه تشابه داشت و این بود که همه آنها در تهران و در ورزشگاه آزادی رقم خورده بود. پیروزی آبی‌پوشان مقابل استقلال خوزستان اولین پیروزی شفر با استقلال خارج از تهران و خارج از ورزشگاه آزادی بود.

شفر تاکنون ۱۱ بار با استقلال در لیگ و جام حذفی به میدان رفته که به جز دو بازی مقابل سیاه جامگان و استقلال خوزستان که در مشهد و اهواز بوده، ۹ بازی دیگر در تهران بوده که در این میان یک بازی مقابل پیکان در شهر قدس و ۸ بازی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران بوده است.