  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

اولین پیروزی خارج از خانه رقم خورد؛

نگاهی به عملکرد شفر در استقلال/ ۱۱ بازی و فقط یک شکست

نگاهی به عملکرد شفر در استقلال/ ۱۱ بازی و فقط یک شکست

تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد در دیداری حساس همنام اهوازی‌اش را با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کند تا شفر برای اولین بار طعم پیروزی خارج از تهران را بچشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران بعد از حضور وینفرد شفر دچار تحول شد و نه تنها نتایجی به مراتب بهتر از گذشته می‌گیرد، بلکه بازی‌های خوب و گل زنی‌های این تیم رضایتمندی هوادارانش را موجب شده است.

شفر از هفته نهم و دیدار با فولاد رسما هدایت آبی پوشان را بر عهده گرفت و در ۹ باری که در نقش سرمربی روی نیمکت این تیم نشسته، صاحب ۵ پیروزی، ۳ مساوی و یک شکست شده است. همچنین شفر با استقلال در دو دیدار حذفی هم حضور داشته که در هر دو دیدار مقابل تیم‌های نساجی و ایرانجوان به پیروزی رسیده است تا در کل جمع پیروزی‌های شفر با آبی پوشان به عدد ۷ برسد.

۶ پیروزی قبلی استقلال مقابل نفت تهران، گسترش تبریز، سپاهان و صنعت نفت در لیگ برتر و نساجی و ایرانجوان در جام حذفی یک وجه تشابه داشت و این بود که همه آنها در تهران و در ورزشگاه آزادی رقم خورده بود. پیروزی آبی‌پوشان مقابل استقلال خوزستان اولین پیروزی شفر با استقلال خارج از تهران و خارج از ورزشگاه آزادی بود.

شفر تاکنون ۱۱ بار با استقلال در لیگ و جام حذفی به میدان رفته که به جز دو بازی مقابل سیاه جامگان  و استقلال خوزستان که در مشهد و اهواز بوده، ۹ بازی دیگر در تهران بوده که در این میان یک بازی مقابل پیکان در شهر قدس و ۸ بازی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران بوده است.

کد مطلب 4186442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها