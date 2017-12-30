جریانهای سیاسی در کنار هم قدم بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوترابی فرد نهم دی ماه را برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی خواندو گفت: این ملت آراسته به ایمان است وخواهرانی که چادر را نماد باورهای ایمانی خود قرار دادند و مردانی که به نور ایمان ، توحید ،رسالت ، ولایت و امامت نورانی هستند امروز در راهپیمایی حماسه ۹ دی حضور یافتند تا اتحاد خود را بار دیگر به جهانیان اعلام کنند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خداوند با اهل ایمان سخن می گوید و آنان را به صبر سفارش می کند ، بیان کرد : صبرفردی به همراه صبر جمعی از مفاهیمی است که در قرآن بدان سفارش شده و هیچ جامعه و انسانی نمی تواند در عالم به سعادت ، عزت و قدرتی دست یابد مگر آنکه راه درست را تشخیص داده و بر آن صبر کند.

وی ادامه داد: اهل ایمان باید در راه شناخت ، بصیرت و معرفت قدم بردارد و ایمان را نماد معرفت ، عقلانیت و بصیرت بداند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به اینکه کسانی که راه درست را شناختند و به ریسمان قرآن واهل بیت چنگ زدند و وظیفه خود را تشخیص دادند در آن وظیفه ثابت قدم هستند ، تاکید کرد: در حالی که جامعه با مشکلات اقتصادی رو برو است باید با فکر و مشورت راه درست را نتخاب کرد و در این راه صابر بود.

وی خطاب به جوانان توصیه کرد که صبر را در تمامی مراحل زندگی سر لوحه کار خود قرار دهند و یادآور شد: چهره های فاخر علمی همچون شهید شهریاری که برای کشور اقتدار آفریدند و در راه دانش صبرو تلاش کردند ؛ در هدف خود برای دستیابی به مدارج بالاتر ثابت قدم بودند آنچه که جوانان امروز باید بدان توجه کنند و بدانند هیچ انسانی بدون صبر به نتیجه نمی رسد.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه باید اهل صبر باشند و با اتکا به این آموزه راه درست را انتخاب کنند، تصریح کرد: رزمندگان ما که اقتدار را برای ملت در دوارن مقدس خلق کردند و در دفاع از حریم زینب کبری (س) حماسه آفریدند آنانی که با هوا و هوس خود جنگیدند وبرای مقابله با دشمن به سوی میدان نبرد قدم برداشتند.

وی با بیان اینکه اگر صبر نبود انقلاب ما در دفاع مقدس و با این همه فرازو نشیب به پیروزی نمی رسید ؛ بر صبر جمعی تاکید کردو یادآور شد: در کنار صبر فردی جامعه باید از صبر جمعی برخوردار بود تا موفقیت به دست بیاید و مردم باید در کنار هم باشند و با اتحاد است که قدرت خلق می شود .

حجت الاسلام ابوترابی فرد به صفوف فشرده سپاه اسلام و نمایش قدرت آن در منطقه اشاره کردو افزود: به واسطه صبر جمعی است که مردم با هم در صحنه ها حضور می یایند و قرآن نیز به مسلمانان صبر را توصیه می کند.

وی ملت های مسلمان منطقه را خطاب قرار دادو گفت: ملت ایران ، عراق ، سوریه ، یمن ، لبنان و ای همه ملت اسلام اگر می خواهید به قدرت برسید صابر باشید و همه با هم صبر کنید.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که سیلی نواخته شده بر صورت آمریکا را می بینید، اظهار داشت: آمریکا و ابر قدرت ها با همه توان در مقابل ملت عراق ،سوریه و یمن ایستادند و دلار ، سلاح و سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی خود را به کار گرفتند اما چون ملت های مسلمان در کنار هم بودند شکست خوردند .

وی با اشاره به اینکه ملت عراق نظام جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی معظم کل قوا و سردار پرتوان اسلام سردار سلیمانی ها را با تمام و جود در کنار خود حس کرد، ادامه داد: ملت سوریه ، عراق و ملت قهرمان لبنان عالم هوشمند و بصیری همچون سید حسن نصرالله را که نماد مقاومت و اقتدار ملت عرب است را در کنار خود می دید.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به اینکه قدرت کنونی ملت های مسلمان ثمره حضور و صبر جمعی بود، عنوان کرد : همه با هم صبر و استقامت کردیم و در این محاصره طولانی و بمبارانهای هوایی ملت یمن با اتکا به ایمان و صبر فردی و همراه با ملت ایران ، لبنان و سوریه در کنار هم ایستادند.

وی صبر جمعی را راه حلی برای معضلات فرهنگی خواندو افزود: معضلات فرهنگی ما با صبر جمعی به فرصت تبدیل خواهد شدو همه جریانهای سیاسی معتقد به نظام ، به راه امام و رهبری معظم و عالی قدر انقلاب باید در کنار هم و باهم قدم بردارند و همچون مشت گره شده در برابر مشکلات ایستادگی کنند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با صبر جمعی مشکلات را می توان از میان برداشت، خاطر نشان کرد: صبر فردی همراه با صبر جمعی از قدرت و ظرفیت بالاتری بهره مند می شود و اهل ایمان باید توجه داشته باشند که دشمنان آنها صبر زیادی دارند و با پافشاری بر آن از توطئه های خود دست بر نمی دارند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد به شرایط حساس کنونی منطقه اشاره کردو گفت: آمریکا با تمام قدرت درکنار چکمه پوشان رژیم صهیونیستی ایستاده و بر اهداف نامشروع خود پای می فشارد و حاضر نیست از موقعیت حساس سیاسی ، اقتصادی و منطقه ای ایران چشم بپوشد.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دشمنان در تاراج ثروت و اقتدار ملت اسلام ایستاده اند و از همه توان خود بهره می برند، افزود: در حالی که دشمن صف آرایی کرده و با تمام توان بر بسیج سپاه خود بر علیه ملتهای مسلمان صبر می کند ملت ایران و مردم مازندران باید هوشیار باشند.

وی خطاب به شرکت کنندگان در راهپیمایی حماسه نهم دی ماه مازندران، گفت: مبادا صبر شما کمتر باشد، با ایستادگی بر دشمنان غلبه نمایید همانطور که فرماندهان قدرتمند سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در هشت سال دفاع مقدس ایستادند و کمر دشمن را به خاک افکندند .

حجت الاسلام ابوترابی فرد به فداکاری های مدافعان حرم اشاره کردو افزود: مدافعان حرم با ایستادگی خود دشمنان ، تروریست ها و مزدوران آمریکا را از منطقه و از بن برکندند و این ثمره ایستادگی و صبر جمعی بود .

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما آغاز راه هستیم و تنها چهل سال از عمر انقلابمان گذشته است، یادآور شد: با قدرتهایی روبرو هستیم که بیش از چند قرن از عمر استعمارگری آنان سپری شده و چند صد سال است که ثروت های منطقه را تاراج کرده اند.

وی ادامه داد: دنیای غرب بیش از ۴۰۰ سال است که با تجاوز ، کشتار و تحمیل جنگ های اول و دوم ملت های منطقه ، آسیا و کشورهای دیگر را تحت فشار قرارداده و ثروت های آنان را به یغما برده و اجازه رشد به این ملت ها نداده است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد مقام معظم رهبری را رهبری عالی قدر، هوشمند و مدیری قدرتمند برای امت اسلام خواندو بیان داشت: دغدغه رهبر معظم انقلاب صبر جمعی ملت ایران و امت اسلام برای پیروزی بر استکبار جهانی و محو رژیم صهیونیستی و خلق قدرت برای امت اسلام است و این نیاز به عزم ، اراده ، استقامت و صبر دارد .

وی یادآور شد: به فرموده مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی را محقق ساختیم و نظام اسلامی را هم با قدرت سامان دادیم و در قدم سوم که دولت اسلامی است باید ارکان این کشور که قوای سه گانه هستند مدیران ، مسئولان و برنامه های آنان براساس آموزه های رحمانی و دینی باشد که این امربا سهولت به دست نمی آید.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود : جوانان ، علما و دانشگاهیان باید در کنار هم و با هم حرکت کنند تا دولت اسلامی در سایه حضور و مشارکت آنان و در اندازه مورد انتظار قرآن محقق شود و در این راه باید بدانیم که دولت اسلامی مقدمه ای برای جامعه اسلامی است .